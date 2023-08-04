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«Инферит» запустил собственный ЦОД

Российский вендор, производитель серверного оборудования и компьютерной техники, а также инфраструктурного программного обеспечения «Инферит» открыл собственный ЦОД в наукограде Фрязино, в особой экономической зоне «Исток». Новый ЦОД рассчитан на размещение 500 серверов собственного производства компании «Инферит техника». На базе центра обработки данных вендор будет предоставлять как облачные сервисы, так и услуги аренды выделенных серверов (Dedicated) и услуги размещения клиентского оборудования (Colocation).

Запуск собственного ЦОДа позволит «Инферит» предложить заказчикам услуги в сфере ИТ-инфраструктуры на базе современного отечественного оборудования. «Инферит» придерживается гибкого подхода во взаимодействии с заказчиками.

В ЦОДе будут оказываться услуги размещения Dedicated – заказчик арендует сервер «Инферит», а также Colocation – заказчик выкупает сервер и размещает его в ЦОДе. Кроме того, компания будет предоставлять облачные услуги провайдера «Инферит облако» с фокусом на информационную безопасность.

Клиенты могут выбрать оптимальную конфигурацию серверов из широкой линейки готовых решений. Наши специалисты разработают и предоставят конфигурации оборудования с учетом всех индивидуальных потребностей заказчика.

ЦОД размещён на производственной площадке «Инферит», поэтому компания обеспечит клиентам: быстрое размещение, оперативную замену комплектующих и изменение конфигурации, круглосуточную техническую поддержку, высокий уровень безопасности.

Оснащенный современными системами кондиционирования, системой пожаротушения, системой электроснабжения 2+1, а также двойным подключением к высокоскоростным интернет-провайдерам, ЦОД обеспечивает бесперебойную работу.

«В процессе строительства Центра обработки данных мы сконцентрировались в первую очередь на надёжности решений, а также на предоставлении услуг на высоком уровне. Мы сделали всё необходимое для того, чтобы клиенты были уверены в непрерывной работе своих систем и защите данных», – отметил Павел Черняго, руководитель проекта центра обработки данных в компании «Инферит».

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