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МТС включила скоростной мобильный интернет для новоселов Свободного

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске высокоскоростного интернета в микрорайоне «Алексеевский» города Свободного. На территории строящегося микрорайона общей площадью 92,5 га, где уже возведены 24 многоквартирных дома, скорость интернета в сети LTE возросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростным интернетом МТС могут пользоваться новоселы уже возведенных жилых домов по улице Н.Распоповой в микрорайоне «Алексеевский».

Также мобильный интернет на высоких скоростях доступен на территории строящихся детского сада на 350 мест, школы на 900 учеников и поликлиники. Социальные объекты располагаются на территории микрорайона и сейчас находится на завершающем этапе строительства. Благодаря новому телеком-оборудованию будущие посетители этих образовательных и медицинских учреждений смогут воспользоваться приложениями муниципальных и государственных услуг, а также использовать онлайн-сервисы экосистемы МТС.

«В Свободненском районе сосредоточены крупнейшие федеральные стройки и промышленные площадки области, которые привлекают большое количество работников из разных регионов страны. Мы анализируем возрастающий поток потребителей интернета и поэтому расширяем телеком-инфраструктуру, для удовлетворения цифровых потребностей жителей Свободного. Установленное оборудование имеет запас емкости для строящихся жилых объектов: согласно проекта, общее количество жилья в микрорайоне «Алексеевский» составит 42 многоквартирных и 36 малоэтажных дома. Новоселы смогут пользоваться всеми цифровыми сервисами на высоких интернет-скоростях», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС установила новое оборудование в северной части Свободного с высокой плотностью малоэтажной застройки, а также в пригородном поселке Юхта-3.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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