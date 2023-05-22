Платформа Webinar совместима с «Ред ОС»

Webinar Group и «Ред софт» договорились о технологическом партнерстве, в рамках которого разработчики протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов. Теперь участие во встречах и вебинарах через веб-версию платформы Webinar на «Ред ОС» осуществляется без ограничений по функциональным возможностям. Результат отражен в двустороннем сертификате. Совместимый программный стек разработчиков позволит заменить зарубежное программное обеспечение для корпоративных коммуникаций, в том числе на объектах критической инфраструктуры, и снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Webinar — российская платформа для бизнес-коммуникаций. Сервис объединяет в себе возможности проведения вебинаров и качественных видеоконференций на аудиторию до 5 тыс. участников, совместной работы над любыми видами документов и медиаконтента, чатов. Webinar Group постоянно расширяет функциональность решения: в планах компании – создание полномасштабной UCaaS-платформы.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах.

«Ред ОС» и платформа Webinar внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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«Развивая наш продукт, мы ориентируемся прежде всего на требования российских заказчиков. Для многих компаний сегодня важно использовать операционные системы российской разработки. Именно поэтому обеспечение совместимости с «Ред ОС» стало для нас одним из приоритетных направлений, — отметил Владимир Карпенко, руководитель бизнес юнита On-premise & Meetings Webinar Group. — Теперь пользователи «Ред ОС» могут быть уверены в том, что наш сервис будет работать корректно, и их деловые коммуникации станут еще эффективнее».

«Совместимость платформы Webinar с «Ред ОС» является важным шагом на пути к расширению экосистемы российских продуктов и укреплению ИТ-суверенитета страны. Технологическое сотрудничество разработчиков позволяет создавать решения, которые не только не уступают зарубежным аналогам, но и повышают уровень независимость ИТ-инфраструктуры российских организаций», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.