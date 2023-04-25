«Норникель» автоматизировал склады Кольской ГМК

Компания «Норникель» автоматизировала складскую инфраструктуру Кольской ГМК на предприятиях Заполярного филиала, расположенных в Норильске, Талнахе и Дудинке, а также в Заполярном, Никеле, Мончегорске. Для повышения прозрачности и эффективности управления операциями на складе было внедрено решение на основе SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM), рассчитанное на предприятия со сложными процессами и зрелой ИТ-инфраструктурой.

150 сотрудников складских комплексов обучили работе с новой платформой, для этого были написаны пользовательские инструкции и обучающие ролики.

Преимущества работы в новых условиях отмечают участники проекта. В частности, Андрей Пидемский, заместитель генерального директора – директор департамента материально-технического снабжения, АО «Кольская горно-металлургическая компания», сказал: «С момента внедрения решения SAP EWM прошло не так много времени, но уже сейчас мы можем с уверенностью говорить о достижении ряда ключевых выгод для компании в части повышения корректности и точности учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ): обеспечены адресность хранения товарных позиций, консистентность данных и их соответствие физическим запасам, сокращено количество бумажного документооборота, оптимизирована топология складов, а также унифицирован процесс инвентаризации складских позиций». А Алексей Русанов, начальник предприятия «Единое складское хозяйство», прокомментировал: «Благодаря вводу в эксплуатацию нового решения удалось оптимизировать ключевые элементы цепочки поставок, а также заложить потенциал для дальнейшего развития. Повышена прозрачность процессов управления, отгрузки и хранения и комплектации МТР. Для получения информации о движениях запасов в режиме реального времени используется современное ИТ-оборудование и системы связи, включая терминалы сбора данных с использованием технологии LTE. Сформирован инструментарий оперативной отчетности, что позволяет нам экономить время и своевременно получать все актуальные данные для принятия управленческих решений». «SAP EWM – сложное интеграционное решение, которое способствует созданию единой бизнес-среды и повышению прозрачности процессов организации складских решений для сложных цепочек поставок. С целью организации поддержки нового решения и обеспечения непрерывности работы информационной системы нами сформирована техническая команда, обладающая соответствующей экспертизой и практическими навыками в части автоматизируемых бизнес-процессов» — прокомментировал Эльдар Курбанов, начальник управления по сопровождению ERP систем SAP «НН-Спутник».