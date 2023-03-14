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МТС проведет конференцию True Tech Day 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

Знаковое событие в ИТ-мире, посвященное ключевым технологическим трендам, будет проведено 31 марта в Москве. На мероприятии выступят международные и российские эксперты.

Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве в «МТС Live Холл», а также в Астане, Тбилиси и Дубае. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна интерактивная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Программа True Tech Day разбита на семь ключевых направлений: архитектура, большие данные, искусственный интеллект, управление изменениями, продуктовый менеджмент, кибербезопасность и основной трек, где выступят мировые участники ИТ-сообщества.

У каждого направления будет отдельное пространство для деловых контактов, профессиональных дискуссий, неформального общения и отдыха.

Среди заявленных тем:

  • Генеративные модели и ChatGPT
  • Аватары и искусственный интеллект
  • Эволюция архитектуры — Compostable Ecosystems
  • Корпоративное изобретательство
  • Анализ биометрических данных
  • Граф данных
  • «ML-свадьба» между миллионами товаров, или как выдержать нагрузку в потоке
  • Древнеяпонские методы управления изменениями людей
  • Где цифровая нога не ступала: управляем своим цифровым следом

«Наша главная цель — создать событие, способное принести пользу ИТ-сообществу. Многие из нас хотят обмениваться опытом, быть в авангарде технологического прогресса и достигать амбициозных целей, используя современные технологические решения. Мы пригласили лучших экспертов в своей области. Делаем фокус на неформальном общении и обмене реальным опытом. Никаких скучных докладов и пленарных заседаний. Эту конференцию формируют сами участники, выбирая то, что им интересно!», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Токен: Pb3XmBtzsrNaMUUdmJrGyXRc3e9wxstrq9tc1YcРекламодатель: ПАО МТСИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://moskva.mts.ru/

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