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Платформа для продаж финансовых продуктов JarvisX зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД

Платформа JarvisX от российской компании «Вирту системс» прошла регистрацию в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №16838 от 01.03.2023). Об этом CNews сообщили представители «Вирту системс».

JarvisX помогает выводить страховые продукты на рынок и продавать их через партнеров. На базе платформы разработаны B2B и B2C-решения для страховых компаний, банков, автобизнеса и других партнеров, зарабатывающих на комиссионных продуктах. Функционал платформы поддерживает весь цикл продаж страховых продуктов, включая управление жизненным циклом полиса после продажи. JarvisX позволяет создавать маркетплейсы для автоматического расчёта сразу по нескольким партнёрам в едином окне.

«Вирту системс» продолжает развивать платформу, чтобы помогать оперативно запускать продажи в B2B и B2C-каналах при нехватке ресурсов и времени. У компании уже есть опыт автоматизации всех видов страхования розничных и корпоративных линий бизнеса.

Андрей Рябов, директор по развитию «Вирту системс»: «Внесение платформы JarvisX в список доверенных программ подтверждает отсутствие уязвимостей и независимость от санкций и иностранных компаний. Теперь, после внесения в Реестр, мы предлагаем не только качественный продукт, но и платформу, у которой нет формальных ограничений».

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«Вирту системс» разрабатывает решения для продаж финансово-страховых и сервисных продуктов с 2008 г. Основные заказчики – представители страховых компаний, банков и автомобильного бизнеса. У компании три офиса разработки (Москва, Мытищи, Пермь), где работает более 140 специалистов в области ИТ, страхования и финансов. Резидент «Сколково».

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