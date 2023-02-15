Sitronics Group создает систему распознавания паспортов для банковской, страховой сфер и пассажирских перевозок

Sitronics Group (входит в АФК «Система») разработала решение для мгновенного распознавания документов. Программно-аппаратный комплекс представляет из себя «умный» сканер со специально написанным ПО с элементами искусственного интеллекта, который считывает данные с основных гражданских документов установленного образца и автоматически переводит их в электронный вид.

Sitronics Group представила образец новой разработки для банковской, страховой и транспортной сфер. Комплекс для цифрового распознавания автоматизирует внесение данных документов в информационные системы предприятия, ускоряя процесс клиентского обслуживания в три раза.

Комплекс состоит из терминала для сканирования и чтения документов и специально написанного ПО для распознавания данных. Технология распознает машинописный текст, «читает» данные из микросхемы при ее наличии в документе - фотографию, отпечатки пальцев, электронную подпись бланка. Умный сканер распознает паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, СНИЛС, полис ОМС нового образца.

«Умный» сканер применим во многих сферах, где процедура документального подтверждения личности необходима. Это касается пассажирских перевозок, банковского и страхового обслуживания и других клиентских сервисов.

«Сканер документов исключает человеческий фактор при занесении данных документа в электронные базы за счет полного отказа от ручного ввода человеком. Технология распознает весь набор печатных символов, встречающихся в этих документах, распознает поля. Переведенные в цифровой формат данные классифицируются машиной и заносятся в нужные разделы, проходят там сверку и верификацию. Это ускоряет процесс работы с клиентскими данными до секунд», - сказал вице-президент по информационно-коммуникационным аппаратным решениям Александр Трохин.