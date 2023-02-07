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Подтверждена совместимость платформы прогнозирования данных NovaML с «Ред ОС»

Digital Consulting Solutions (DCS) и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы платформы для автоматизации процесса машинного обучения и анализа данных NovaML с операционной системой «Ред ОС».

Импортонезависимый программный комплекс предназначен для использования в различных российских организациях, в том числи в ТЭК, медицине, банках и на других объектах критической информационной инфраструктуры.

NovaML – программный продукт категории web-based software-as-a-service (SaaS), позволяющий решать традиционные задачи по машинному обучению без написания кода. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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Цифровизация

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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