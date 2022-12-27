Разработка «Базальт СПО» упростила интеграцию российских ОС «Альт» в ИТ-инфраструктуру на Windows

«Базальт СПО» при грантовой поддержке РФРИТ выпустила новую версию инструмента применения групповых политик gpupdate. Он встроен в операционные системы семейства «Альт» и предназначен для управления компьютерами с российской и импортной ОС по единым правилам из единого центра. Его применение упрощает переход на отечественную ОС и экономит затраты на администрирование смешанной ИТ-инфраструктуры.

Групповые политики – это свод правил для централизованного управления компьютерами и пользователями, которые объединены в группы по различным признакам («Рабочие места в бухгалтерии», «Инженеры-проектировщики» и т.п.). Они давно и с успехом применяются в решении Active Directory компании Microsoft. Решение «Базальт СПО» позволяет управлять рабочими станциями с российской ОС «Альт» и их пользователями в имеющемся домене Windows практически теми же инструментами, к которым привыкли администраторы Windows. С помощью этого решения можно объединять компьютеры в группы в зависимости от их предназначения, а пользователей – в зависимости от видов деятельности, создавать шаблоны настроек ПО для компьютеров определенных групп, устанавливать и с заданной регулярностью обновлять программы на всех компьютерах группы, наделять пользователей группы правами доступа к сетевым дискам, настраивать внешний вид рабочего стола на рабочих станциях группы и тому подобное.

Новая версия инструмента групповых политик gpupdate (0.9.11.2) расширяет возможности управления смешанной ИТ-инфраструктурой и пользователями. Например, при включении любого компьютера с ОС «Альт» теперь можно автоматически проверить, какие программы на нем установлены, сверить полученный перечень с шаблоном группы и установить недостающие, при выключении – создать резервную копию данных, при входе пользователя в систему – дать ему доступ к сетевым ресурсам. Это существенно экономит время системного администратора. Появилась возможность установить главенство политик одной группы компьютеров над политиками другой (например, сотрудник – участник временной рабочей группы получит права доступа, назначенные для этой группы, даже если они превышают его права как сотрудника департамента). В результате конфликт правил исключен, сотрудник не отвлекается от работы из-за технических сбоев и сразу получает все нужные ему права. Еще одно новшество – администратор теперь может задавать интервал времени применения групповой политики. Пользователи будут быстрее получать цифровую среду с новыми свойствами. Другая полезная возможность gpupdate – управление файлами и папками. Для группы пользователей или на нескольких рабочих станциях с любой ОС можно одновременно создать, удалить, скопировать файлы или папки, предоставить к ним общий доступ и т.п. Таким образом, администратор буквально за минуту адаптирует рабочую среду целой группы пользователей под их потребности. И, конечно, еще одно новшество — возможность применять все без исключения политики веб-браузеров Mozilla Firefox и Chromium на компьютерах с ОС «Альт» или Windows. Все сотрудники будут пользоваться браузером с одинаковыми настройками.

«Одномоментно перевести всю ИТ-инфраструктуру на отечественное ПО невозможно, особенно для крупных организаций. В большинстве случаев переход выполняется постепенно. А это – необходимость управлять компьютерами с новой российской ОС и Windows, а также работой их пользователей. Возникает двойная нагрузка на ИТ-департамент, двойные расходы, двойные риски сбоев в работе систем, необходимых для основной деятельности организации. Чтобы облегчить решение задачи, «Базальт СПО» дополнил разработки свободного проекта Samba модулем применения групповых политик и инструментами управления собственной разработки, заменяющими аналогичные инструменты ОС Windows. Политики позволяют управлять конфигурациями компьютеров с российскими ОС «Альт» и пользователями, работающими на них, в соответствии с корпоративными требованиями. В 2021 г. «Базальт СПО» получил грант РФРИТ на развитие инструментов управления групповыми политиками и продолжает работу над их совершенствованием», – сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

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Установить gpupdate 0.9.11.2 можно из стабильной ветки p10 репозитория ALT.