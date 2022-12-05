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Tele2 запустила сервис выкупа смартфонов

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил в розничной сети сервис выкупа у населения подержанной техники. Клиенты компании могут сдать смартфоны и планшеты в салонах связи Tele2 и получить за них денежные средства на банковскую карту.

Инициатива компании по выкупу смартфонов поддерживает стратегию осознанного потребления и безопасности. Продажа бывшего в употреблении гаджета – это способ подарить своему старому смартфону вторую жизнь, получить вознаграждение и сэкономить при покупке новой техники.

Проект запущен во всех российских регионах, где оператор оказывает услуги, кроме Калининграда. Клиент может сдать смартфоны и планшеты, которым не более 5 лет, на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS. Это более 1300 моделей разных брендов и производителей. Проект реализован по партнерской модели: устройства принимаются в розничной сети Tele2, при этом восстановлением смартфонов в своих сервисных центрах и их реализацией в сети занимается партнер оператора.

В зависимости от модели, даты производства и технического состояния смартфона, клиент может получить различную сумму. Например, она будет максимальной, если на дисплее и корпусе гаджета присутствуют лишь мелкие царапины и потертости. В случаях, когда устройство требует ремонта, его корпус имеет трещины и вмятины, разбит дисплей или не работает аккумулятор, сумма выкупа будет ниже. Наличие коробки, дополнительных аксессуаров, чека или гарантийного талона не влияет на цену выкупа.

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Безопасность

При проведении бесплатной диагностики в салоне связи специалист проверит серийный номер аппарата, удалит пользовательские настройки и связи с учетными записями. Если предложенная цена устроит клиента, он заключает договор.

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