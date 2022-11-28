«Яндекс Go» предложит ездить на такси с попутчиком

Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию «Вместе» в приложении «Яндекс Go». В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Алгоритм автоматически подбирает попутчика с самым подходящим маршрутом. Такие поездки обычно удобны на регулярных направлениях — например, из дома на работу и обратно, из торговых центров или со стадиона после спортивных событий. Одновременно в машине может быть только двое попутчиков, приложение предупредит об этом заранее.

Новая опция может появляться в тарифе «Эконом», только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин. Так выше вероятность найти другого человека для совместной поездки. Стоимость будет выгоднее, чем в тарифе «Эконом», а время в пути увеличится в среднем на 10 минут. Совершать такие поездки в Москве и Санкт-Петербурге можно будет в ближайшее время.

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«Яндекс Go» — это единая платформа для решения повседневных задач в городе. Приложение помогает быстро добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом автомобиле или машине с персональным водителем, а также с экспресс-доставкой блюда из ресторанов, продуктов и других товаров из магазинов, отправкой посылок и перевозкой грузов. «Яндекс Go» можно скачать в Google Play и App Store. С лета 2022 г. услуга для совместных поездок запущена в Екатеринбурге, Саратове, Ярославле, Самаре, Волгограде и Тюмени.