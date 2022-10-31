«Яндекс маркет» запустил три сортировочных центра в разных регионах страны

«Яндекс маркет» продолжает развивать свою логистику для магазинов и открыл сразу три новых сортировочных центра — в Новосибирске, Оренбурге и Москве. В эти центры продавцы теперь могут отгружать уже упакованные заказы для доставки покупателям. Это позволяет магазинам продавать товары клиентам по всей стране и экономить на логистике: достаточно в своем регионе передать посылки «Маркету» — и сервис сам доставит их получателям. Новые сортцентры — это плюс и для жителей соответствующих регионов, потому что теперь они будут получать заказы из маркетплейса еще быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Отгружать товары в сортировочные центры могут продавцы, которые работают с «Маркетом» по модели FBS: они хранят товары у себя, сами упаковывают их и передают сервису для доставки покупателям. В начале октября маркетплейс снизил стоимость обработки одного заказа в сортцентре, и теперь эта услуга обходится продавцам в 10 руб.

Сервис активно развивает свою логистическую инфраструктуру по всей России. Помимо Новосибирска, Оренбурга и Москвы, сортцентры «Маркета» работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани и многих других городах. Суммарная площадь всех логистических объектов сервиса превышает 300 тыс. кв. мв. У маркетплейса есть также сеть пунктов выдачи заказов — она объединяет более 8000 точек в разных регионах страны.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».