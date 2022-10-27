В России появилась социальная карьерная платформа для студентов и выпускников

Jobby — это социальная карьерная платформа, которая объединяет студентов, наставников, компании и университеты. Площадку ежемесячно посещают 100 тыс. студентов из 700 вузов. Об этом CNews сообщили представители Jobby.

Платформа Jobby ориентирована на студентов и выпускников без опыта или с минимальным опытом работы. Площадкой ежемесячно пользуются более 100 тыс. студентов из более чем 700 вузов, например, ВШЭ, МГИМО, РУДН, ИТМО. Не так давно открылась регистрация для студентов, получающих среднее специальное образование. Вакансии на Jobby предлагают более 300 крупных российских и международных компаний. Среди них — Ozon, «Лаборатория Касперского», ВТБ, Правительство Москвы, «Сколково,» МГТС, «Технологии доверия» и др. Динамика прироста новых студентов и компаний составляет 30% месяц к месяцу.

Пилотное тестирование проекта началось в конце 2021 г. В ближайших планах — увеличение количества студентов и компаний-партнеров, запуск новых функций.

«Студенты часто сталкиваются с затруднениями в начале карьерного пути — не понимают, как и где искать подходящие вакансии, как выбрать работодателя, составить резюме. Jobby поможет справиться с этими трудностями. Наша площадка — не просто витрина, а глубокая и умная платформа с алгоритмами, которые сопровождают соискателей на всех этапах поиска — от заполнения профиля до получения оффера. В разработке принимали участие действующие студенты, что позволило собрать нужные именно этой аудитории функции», — сказала основательница платформы Jobby Татьяна Льюис.

Процесс регистрации и поиска вакансий для студентов максимально простой. Профиль выпускника оформляется с помощью интерактивного помощника. Соискатель отвечает на вопросы в игровой форме, а помощник формирует резюме, которое увидит работодатель. Список вакансий формируется на основе умных алгоритмов, которые предлагают соискателю вакансии, соответствующие направлению его обучения и интересов, а отклик на вакансию отправляется нажатием одной кнопки.

Также на Jobby можно найти наставника — эксперта по нужному профессиональному направлению, который уже успешно строит карьеру и готов поделиться своим опытом. Часть наставников консультирует бесплатно, часть — за доступную для студента плату (до 1000 руб.). Представители платформы тщательно отбирают наставников, снабжают их методологией, проводят тренинги.

Российский разработчик ВКС выпустил более 10 обновлений за лето Импортозамещение ВКС

Площадка Jobby — это карьерное медиа, создаваемое студентами для студентов. На сайте можно найти статьи по поиску вакансий, прохождению собеседования, построению первых шагов в профессии, экспертный контент от компаний и коучей.

Возможности платформы позволяют работодателям создать кабинет компании, где

они смогут размещать не только описание компании и вакансии, но и продвигать свой бренд, используя видео, отзывы кандидатов и своих сотрудников. Умный алгоритм поиска кандидатов поможет продвигать вакансию только среди релевантных кандидатов. Создатели Jobby уделяют много внимания нетворкингу компаний и студентов, поэтому на площадке есть возможность организовывать онлайн-мероприятия, комьюнити бредов и вести коммуникацию с соискателями.

«Проект начался с идеи менторства для студентов, но затем она переросла в платформу, которая помогает студентам построить карьеру. В отличие от других проектов мы инклюзивны — помогаем каждому студенту проанализировать сильные и слабые стороны, спланировать карьерную стратегию, получить поддержку и реализовать свой потенциал», — отметила основательница платформы Jobby Татьяна Льюис.