VK продлила программу поддержки разработчиков приложений в RuStore

VK продлила программу поддержки издателей приложений в RuStore до конца 2022 г. С ее помощью разработчики — физические и юридические лица — могут увеличить доход от рекламной монетизации своих приложений, доступных в российском сторе.

Программа работает с июня 2022 г. Количество приложений из RuStore, в которых размещается реклама через партнерскую сеть myTarget, растет в среднем на 30% в месяц. После запуска инициативы число показов объявлений в них увеличилось в среднем на 200% месяц к месяцу, а выплаты партнерам со стороны VK — на 120%.

Для подключения к программе необходимо в кабинете партнерской сети myTarget добавить ссылку на приложение из RuStore, настроить блоки для показа рекламы и подключить myTarget SDK Android. В приложении будут показываться объявления, которые рекламодатели запустили через платформы myTarget и «VK реклама».

По данным Mediascope, в августе RuStore стал первым по охвату среди российских магазинов приложений. Мобильная аудитория стора составила более 1,76 млн пользователей старше 12 лет по всей России. В каталоге доступно более 1600 приложений, которые скачали 3,7 млн раз. Загрузить приложения в стор может любой автор после регистрации и верификации. Для привлечения и удержания пользователей издателям доступны push-уведомления, аналитические ссылки и кнопки «Доступно в RuStore» для размещения на внешних платформах.

***

Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings Импортозамещение ВКС

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Скачать приложение RuStore можно на официальной странице rustore.ru.

VK — российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 90% аудитории Рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.