«Ред софт» запустила продажу «Ред ОС» на Ozon

Российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» вышел на маркетплейс Ozon. Пользователи онлайн-ритейлера смогут приобрести операционную систему «Ред ОС» в цифровом виде. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

«Ред ОС» - российская операционная системой семейства Linux для рабочих станций и серверов, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. На «Ред ОС» работают все необходимое современному пользователю ПО, в том числе офисные приложения, программы для оптимизации бизнес-процессов, фоторедакторы, различные коммуникационные платформы. «Ред ОС» отвечает на все основные потребности владельца ПК или ноутбука – в ее среде можно использовать браузеры, мессенджеры, смотреть видео, работать с графикой, документами и почтой, а также проводить видеоконференции.

Для удобства пользователей создана подробная база знаний и YouTube-канал, где раскрыты самые важные и популярные вопросы о «Ред ОС». Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

Операционная система «Ред ОС» доступна на Ozon в конфигурациях «Рабочая станция» и «Сервер» с техническим сопровождением в течение одного года. Специалисты «Ред софт» ответят на вопросы по установке и обновлениям, помогут настроить периферийное оборудование и сторонние программы, найдут нужные приложения в репозитории.

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«Мир информационных технологий стремительно меняется. Спрос на российское программное обеспечение, в частности на операционные системы, по итогам первого полугодия 2022 г. значительно возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В данный момент наша задача удовлетворить этот спрос, предоставляя доступ к отечественным высокотехнологичным продуктам различным категориям пользователей, от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций, в любой точке нашей страны. Именно поэтому “Ред софт” расширяет каналы сбыта, находит новый язык взаимодействия с аудиторией. Теперь наша операционная система – “Ред ОС” – доступна и на Ozon», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.