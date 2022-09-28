«Первая линия» запустила новое мобильное приложение

Prevent age курорт «Первая линия» запустил новое мобильное приложение — цифрового ассистента и платформу для поддержания здорового образа жизни. С ним можно: самостоятельно выбирать и бронировать программу оздоровления; получать полезные велнес-советы, которые помогут улучшить физическое здоровье и ментальное благополучие; видеть персональное расписание всех процедур; хранить и отслеживать историю анализов и рекомендаций, которая будет дополняться при возвращении на курорт. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Скоро приложение расширит свой функционал — в нем появятся система непрерывного медицинского сопровождения, оценка здоровья в режиме реального времени с интерпретацией данных, возможность общения с врачом-ментором, онлайн-программы по улучшению физического и эмоционального состояния.

«Приложение создает новые возможности для непрерывной заботы о себе, встраиваясь в архитектуру управления здоровьем, созданную на “Первой линии”. Наша цель — создание велнес-комьюнити, объединение людей вокруг идей биохакинга, велбиинг, заботы и благополучия», — сказала Мария Грудина, основатель курорта.

Разработчиком мобильного приложения выступил Napoleon IT. Совместно с командой курорта было проведено исследование рынка велнес-услуг, по итогам которого стало понятно, какой функционал хотят видеть пользователи. Для эффективного управления в приложение интегрированы системы автоматизации процессов CRM, МИС, POS и PMS. Также сейчас проходит структуризация и систематизация информации для точного анализа медицинских данных. Это позволит врачам видеть необходимые показатели прямо в приложении, а пациентам отслеживать свое состояние в динамике.

«Создание полнофункционального мобильного приложения — новый шаг в развитии курорта в эпоху бурного роста внутреннего туризма и цифровизации все больших сфер жизни», — прокомментировал Руслан Ахтямов, директор по стратегии Napoleon IT.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант Поддержка ИТ-отрасли

***

«Первая линия» — prevent age курорт, воплотивший на своей платформе международную концепцию превентивной и персонализированной медицины.

Napoleon IT ― ИТ-компания, развивающаяся с 2011 г. в трех направлениях: развитии собственных B2B продуктов в области DS, заказной разработке программного обеспечения, предоставление образования в сфере ИТ. Основные компетенции: Data Science, Computer Vision, Machine Learning, cloud, highload backend и mobile в отраслях ритейл, промышленность, финтех.