Познавательная акция «День без турникетов» пройдет в Москве 22-24 сентября

С 22 по 24 сентября 2022 г. в Москве вновь пройдет городская акция «День без турникетов», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. К ней присоединятся более 130 площадок — образовательных, спортивных и просветительских. Чтобы побывать на экскурсиях и мастер-классах, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

«С начала года в акции поучаствовали около 25 тыс. человек. В этот раз посетителей примут 137 площадок, 47 из них — впервые. Гости узнают, как создаются мультфильмы, побывают на современном промпредприятии, в Московском училище олимпийского резерва и летном клубе. В детских технопарках ждут юных горожан, чтобы познакомить их с перспективными специальностями», — сказала Наталья Сергунина.

Впервые в проекте примет участие анимационная студия, гостям которой расскажут о том, как создаются мультфильмы. Тем, кто интересуется ремонтом и интерьерным дизайном, предлагают посетить профильное предприятие, где собрано более 10 тыс. образцов материалов для отделки дома и квартиры — от напольных покрытий до текстиля из последних модных коллекций. Все желающие получат рекомендации профессионалов и примут участие в мастер-классах.

Еще среди новых участников — одна из ведущих российских компаний в сфере онлайн-образования и студия веб- и мобильной разработки.

Также к акции присоединилась сеть цехов и заводов по промышленному восстановлению деталей и агрегатов. Гостей пригласят в лабораторию, куда в обычные дни доступ посторонним закрыт. Они увидят, как производятся станки для ремонта комплектующих.

Традиционно горожане смогут посетить смотровую площадку в «Москве-Сити», «Союзмультфильм», Центральный московский ипподром, Часовой завод, Карамельную мануфактуру, Музей славянской письменности «Слово» и Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, а также еще порядка 20 музеев.

Проверить свой артистизм и таланты дети и взрослые смогут на площадках продюсерского центра, танцевальной студии, школ музыки и актерского мастерства.

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Для увлекающихся спортом состоятся мастер-класс по трюковому самокату и скейтборду и экскурсия в летный клуб. Еще горожан приглашают в училище олимпийского резерва №1.

Тех, кого больше интересует мода и дизайн, ждут в школе кройки и шитья, на производстве обуви и в экспериментально-конструкторской швейной лаборатории.

А юные москвичи познакомятся с самыми востребованными профессиями в детских технопарках. Мастер-классы пройдут в «Инжинириуме им. Н.Э. Баумана», «Наукограде», «Байтике», «Менделеев центре», «Альтаире», «Московском транспорте», «Смарт Парке», «Москве» и детском технопарке Российского государственного социального университета.

Первая акция «День без турникетов» состоялась в 2012 г. С тех пор в ней приняли участие около 315 тыс. человек и свыше 670 компаний.