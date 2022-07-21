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«Мегафон» за безопасную рыбалку: сеть LTE появилась на Вазузском водохранилище

«Мегафон» включил 4G на побережье Вазузского водохранилища. Теперь рыбаки и любители активного отдыха у водоема смогут чувствовать себя в безопасности, имея стабильную связь как со своими близкими, так и со спасательными службами даже вдали от берега. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Чтобы предоставить отдыхающим качественные услуги связи оператор развернул сеть в диапазоне LTE1800 на территории прибрежного эко-курорта Vazuza country club. Построенная инфраструктура охватила высокоскоростным мобильным интернетом максимальные площади береговой линии, а также обеспечила абонентов уверенным LTE-сигналом на воде.

«Вазузское водохранилище – важная туристическая локация региона. С каждым годом побережье становится все более популярным местом для отдыха – строятся новые гостиничные комплексы и рыболовные базы. Круглый год тысячи абонентов МегаФона из различных уголков России приезжают сюда за рыболовными трофеями. Аналитики компании отметили, что более 80% посетителей – москвичи. Популярна локация также у гостей из Нижнего Новгорода, Республики Татарстан, Курской и Тамбовской областей. Для многих из них мобильная связь – это не только красивые снимки в социальных сетях, но и вопрос безопасности. В случае непредвиденных ситуаций она поможет им быстро сориентироваться на местности и связаться со службами спасения», – сказал Дмитрий Сенигов, директор «Мегафона» в Смоленске.

В результате проведенных работ сеть LTE появилась также в ближайших малонаселенных деревнях Выродово и Лебедки, где проживает порядка 30 человек. Уже сегодня местные жители наравне с горожанами могут смотреть сериалы в онлайн-кинотеатрах, общаться в мессенджерах и получать госуслуги в цифровом формате.

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Центры обработки данных

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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