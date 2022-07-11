«Яндекс маркет» даст возможность покупателям сменить тип доставки в день получения заказа

Заказ, который «Яндекс маркет» должен привезти в течение нескольких часов, больше не обязательно ждать все это время — можно изменить способ доставки и получить товары «по клику». Например, если назначить доставку на конкретный день с 15:00 до 21:00, а покупка приедет в ближайшую «Лавку» в 16:00, теперь можно будет нажать в приложении кнопку «Привезти сейчас» — и посылку доставят в срок от 10 минут. Благодаря этому не нужно дожидаться заказа часами — можно быстро получить его, а остальное время потратить на другие дела. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Эта услуга появилась благодаря тому, что «Маркет» расширил возможности доставки «по клику». Теперь такую доставку можно заказать не только при оформлении покупки на сервисе, но и после этого — если изначально выбрали доставку в конкретный день с интервалом в несколько часов.

Водители-курьеры с посылками из «Маркета» будут заезжать в ближайшую к клиенту «Лавку», если она по пути, и в ней найдется свободное место, чтобы принять покупку из маркетплейса. Как только заказ окажется в «Лавке», приложение «Маркета» пришлет клиенту пуш-сообщение, что посылка готова к выдаче с доставкой «по клику». Эта услуга действует для покупок небольших размеров и весом до 20 кг.

Доставка «по клику», выбранная уже после оформления покупки, стоит от 29 руб. в зависимости от региона. Если при ее заказе добавить к посылке из «Маркета» продукты или готовую еду из «Лавки», то все вместе приедет бесплатно. Этот вариант работает в любом городе, для которого на маркетплейсе действует доставка «по клику».

Получить покупку из «Маркета» с такой доставкой можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Иркутске. «Маркет» запустил доставку «по клику» в конце 2020 г.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 28 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».