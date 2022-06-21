Разделы

ПО Софт
|

Подтверждена совместимость ASM_STT с «Ред ОС»

Российские разработчики «АСМ решения» и «Ред софт» подтвердили корректность работы программного комплекса для обработки мультимедийных данных ASM_STT с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

ASM_STT обеспечивает обработку массивов оцифрованных звуковых данных, содержащих речевую информацию. Программный комплекс распознает речь более чем на 37 языках, идентифицирует диктора и определяет языка речи, разделяет дикторов, синтезирует речь. ASM_STT предназначен для анализа речевого трафика, проходящего в различных сетях передачи данных: телефонные переговоры, коммуникационные платформы (мессенджеры, конференц-связь), телевидение, голосовые IVR и прочее. Может применяться как автономная система распознавания речи в собственной ИТ-инфраструктуре заказчика, так и из облака. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№12862).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

Юрий Соснин, «Астра»: С февраля мы испытываем на себе лавинообразный рост запросов на миграцию
Бизнес

«Развитие экосистемы “Ред ОС” является одной из наших приоритетных задач. Следуя этому курсу, мы регулярно тестируем на совместимость новые программные продукты, которые способны удовлетворить самые разнообразные запросы. Благодарим коллег из “АСМ решения” за сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку

Больше никакой Windows. Microsoft объяснила, почему запретила россиянам скачивать свои ОС

Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и Windows 11. Как обойти ограничение

Свежее обновление Windows 10 и Windows 11 выводит из строя Wi-Fi. Спасения нет

Microsoft похоронила Internet Explorer. Это больно ударило по десяткам тысяч компаний по всему миру

Microsoft превратила классический редактор «Блокнот» в «тормоз» для Windows

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж

8 лучших сервисов для дизайна на замену Canva: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети
Показать еще