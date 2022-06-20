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ИТ-компании инвестировали около миллиарда рублей в проекты технополиса «Москва»

Объем инвестиций ИТ-компаний, работающих на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”», вырос более чем на 70% за 2021 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты на территории ОЭЗ. Объем вложений за год вырос более чем на 70% по сравнению с 2020 г., когда резиденты инвестировали 578 млн руб.», – рассказал Владимир Ефимов. Об этом CNews сообщили представители Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По словам заместителя мэра, росту объема вложений способствуют комфортные условия для инвесторов в особой экономической зоне столицы и возросший спрос на услуги и продукцию компаний.

В настоящее время статус резидента особой экономической зоны имеют 90 компаний. Они представляют шесть основных кластеров. Один из них – кластер информационно-коммуникационных технологий.

«ИТ-кластер особой экономической зоны Москвы сейчас включает 13 предприятий. Его резиденты с 2006 г. инвестировали в свои проекты на территории ОЭЗ уже около 11,5 млрд руб.», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам генерального директора Технополиса «Москва» Геннадия Дегтева, более четверти общего объема инвестиций этого сектора пришлось на долю четырех новых резидентов, которые присоединились к ней в 2021 г.

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«Инвесторы выбирают столичную ОЭЗ за удобные инфраструктуру и логистику, широкие возможности для кооперации и развития производств на ее площадках, экономические преимущества, которые дает статус ее резидента. Например, освобождение от налогов на землю, имущество и транспорт и плату только двухпроцентного налога на прибыль», –объяснил Геннадий Дегтев.

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Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде.

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