Исследование Yota: трафик на банковские приложения вырос в 2 раза с начала 2022 года

Федеральный мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на банковские приложения с 3 января по 5 июня 2022 г. Приложение банка «Открытие» показало наибольший прирост трафика — в 4,8 раза.

Тройка лидеров по доле пользователей осталась неизменной. На первом месте Сбербанк, потерявший почти 5% в доле с января по июнь, — 60,59%. На втором месте приложение «Тинькофф банк», которое увеличило долю пользователей с 17,65% в январе до 20,89% в июне. Третье место в рейтинге удерживает Альфа-банк — 6,12% в доле. ВТБ также сохранил свою четвертую строчку в июне — 6%. Банк «Открытие» с седьмого места в январе поднялся на пятое в июне (1,44%), вытеснив Совкомбанк (1,26%) и «Райффайзен банк» (1,03%).

Общее количество пользователей всех тринадцати сервисов из подборки увеличилось в 1,2 раза: по данным за первую неделю января в сравнении с показателями первой недели июня.

Заметный пик трафика произошел на неделе с 28 февраля по 6 марта — его объем за эту неделю в 1,2 раза больше, чем двумя неделями ранее. Затем трафик опустился к прежним значениям, но уже с первой недели апреля пошел на уверенный рост. За первую неделю июня объем трафика на все тринадцать приложений из подборки был уже в 2 раза больше, чем за первую неделю января.

Наибольший прирост объема трафика и количества пользователей показали следующие приложения: Газпромбанк: прирост числа пользователей в 2,9 раза, трафика — в 4 раза; банк «Открытие»: прирост числа пользователей в 2,3 раза, трафика — в 4,8 раза; ВТБ: прирост числа пользователей в 1,7 раза, трафика — в 3,6 раза; Росбанк: прирост числа пользователей в 1,7 раза, трафика — в 2,7 раза; Альфа-банк: прирост числа пользователей в 1,2 раза, трафика — в 2,7 раза.

Банк «Хоум кредит», «Московский кредитный банк», «Райффайзен банк», Россельхозбанк, «Тинькофф банк» и банк «Юникредит» менее значительно, но также увеличили свои показатели.

Лишь количество пользователей приложения Сбербанка практически не изменилось с января по июнь, однако объем трафика на него вырос в 1,8 раза.

«Первый пик трафика пришелся на неделю активного роста курса доллара по отношению к рублю. Новая же волна интереса к банковским приложениям случилась в начале апреля, когда рубль заметно укрепился, а курс доллара вернулся к значениям начала февраля. Судя по всему, высокая волатильность валют сподвигла людей задуматься о сохранении сбережений и следить за ситуацией на рынке, отсюда и заметное увеличение объемов трафика на банковские приложения», — сказала Ирина Гусева, финансовый директор Yota.