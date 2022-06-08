«ЮMoney» стали сервисом для онлайн-шопинга

В приложении «ЮMoney» появился раздел «Покупки». В нем собраны около 50 тыс. товаров из интернет-магазинов — для быстрого шопинга с кэшбэком и скидками. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В «Покупках» есть косметика, зоотовары, товары для дома, онлайн-курсы и другое. Постепенно в приложение будут добавляться новые магазины.

Пользователи могут искать товары по названию и категориям, выбирать предложения со скидками и кэшбэком. Все, что понравилось, можно сохранить в список покупок и не искать заново.

В приложении также появилось больше сторис с полезным контентом, планируются статьи и опросы.

Раздел «Покупки» можно сравнить с торговым центром, в котором есть разные магазины.

Пользователь открывает карточку товара, смотрит фото и читает описание. Затем нажимает «В магазин» и сразу, не выходя из приложения «ЮMoney», оказывается в магазине, продающем товар. Там все как обычно: нужно положить товары в корзину и оформить заказ. Доставкой занимается сам магазин.

Сейчас в «Покупках» действует специальное предложение для тех, у кого включен кэшбэк: 5% баллами за платежи кошельком «ЮMoney» или привязанной к нему картой.

Баллы придут мгновенно — их можно сразу потратить (и не обязательно в приложении «ЮMoney»). 1 балл = 1 руб.

В некоторых магазинах оплату можно разбить на части. Для этого нужно добавить товары в корзину и проверить, что есть способ оплаты «Заплатить по частям».

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Все оформление и подтверждение — онлайн за несколько минут. Платежи будут списываться из кошелька.

Для бизнеса это возможность презентовать свои товары на миллионную аудиторию. В приложение могут попасть магазины, которые принимают платежи на сайте через «ЮKassa», среди способов оплаты должен быть кошелек «ЮMoney». Если все есть — нужно написать своему менеджеру «ЮKassa» и передать в «ЮMoney» список товаров, которые появятся в приложении.

Оформление заказа и оплата проходят на сайте интернет-магазина. При этом не нужно следить за отзывами и конкурировать с сотнями других мерчантов, как это происходит в работе с маркетплейсами.

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«ЮMoney» — финтех-компания. Входит в экосистему «Сбера», разрабатывает платежные решения для людей и компаний. Это один из самых популярных сервисов электронных платежей в России.

В «ЮKassa» есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрых расчетов между юрлицами, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие финтех-продукты.

Юридическое лицо «ЮMoney» — ООО НКО «ЮМани».