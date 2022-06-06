В ИТ-компаниях в компенсационные пакеты для сотрудников работодатели чаще всего включают обучение за счет фирмы, оплату интернета и корпоративные мероприятия

По сравнению с декабрем 2021 г. компенсационные пакеты компаний стали реже включать в себя подарки к праздничным датам. Корпоративные мероприятия, компенсации затрат на обеды и дополнительные дни к госотпускам работодатели, напротив, предоставляют чаще: сказывается снятие ковидных ограничений и возвращение персонала в офисы. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из различных сфер деятельности, в том числе из ИТ, интернета и телекоммуникаций. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В ИТ-сфере в состав компенсационных пакетов чаще всего включают обучение за счет компании (68%), оплату мобильной связи и интернета (62%), корпоративные мероприятия (60%), оплачиваемый полис ДМС (добровольного медицинского страхования) (49%), а также подарки к праздничным датам (32%). Возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании, служебный транспорт, оплату проезда в общественном транспорте и беспроцентную ссуду предоставляют по 12% компаний.

11% ИТ-компаний оплачивают спортклубы или бассейн для своих сотрудников. Бесплатное питание или компенсацию питания предоставляют в 10% компаний. 8% готовы предоставить дополнительные несколько дней отпуска. Еще 4% предоставляют льготные путевки или частично оплачивают отпускные расходы. Другие варианты в компенсационном пакете есть у 10% компаний, еще 8% затруднились ответить. Лишь 8% ничего не предоставляет своим сотрудникам.

Региональные отличия компенсационных пакетов: В Екатеринбурге чаще оплачивают мобильную связь и интернет, в Новосибирске — проводят корпоративные мероприятия, в Санкт-Петербурге — финансируют полисы ДМС

Обучение за счет компании чаще всего входит в компенсационные пакеты работодателей из Северной столицы и Казани. Корпоративные мероприятия популярнее всего в Новосибирске, здесь же больше всего компаний, которые предоставляют персоналу служебный транспорт. Компании Екатеринбурга чаще предоставляют компенсацию расходов на питание и связь. Московские предприятия и организации — возможность приобретать продукцию и услуги со скидкой. В Санкт-Петербурге больше компаний, которые оплачивают сотрудникам полисы ДМС.

Топ-3 составляющих компенсационных пакетов: обучение за счет компании, подарки к праздничным датам, корпоративные мероприятия

Самые популярные составляющие компенсационных пакетов — обучение за счет работодателя (предоставляют 47% компаний), корпоративные мероприятия (46%) и подарки к праздничным событиям (41%). Расходы на мобильную связь компенсируют 36% работодателей. 29% предоставляют персоналу возможность приобретать продукцию компании со скидкой. Каждый пятый наниматель оплачивает сотрудникам полисы ДМС. Еще 20% компенсируют расходы на питание. 19% компаний предоставляют служебный транспорт. 14% работодателей включили в компенсационный пакет дополнительные дни отпуска сверх положенных по ТК РФ.

Крупный бизнес предоставляет компенсационные пакеты чаще средних и малых компаний

Предприятия и организации со штатной численностью от 1000 человек предоставляют персоналу компенсационные пакеты чаще, чем средний и малый бизнес. Крупные компании чаще оплачивают обучение, мобильную связь, полисы ДМС, фитнес, путевки, предоставляют сотрудникам возможность покупать продукцию со скидкой, дарят несколько дополнительных дней к отпуску. Компании с численностью от 100 до 1000 работников несколько чаще дарят подарки к праздничным датам и организуют поездки на работу служебным транспортом.

Отраслевая специфика компенсационных пакетов: обучение в ИТ-компаниях, корпоративные мероприятия — в банках, питание — в промышленности

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Компенсационные пакеты компаний из различных сфер деятельности значительно отличаются. Так, обучают сотрудников за свой счет, организуют корпоративные мероприятия и оплачивают полисы ДМС чаще всего в ИТ и банках. Подарки к праздничным датам более популярны у строительных компаний и организаций сферы услуг. Компенсацию расходов на мобильную связь и интернет чаще предоставляют ИТ- и торговые компании. Последние чаще всего предоставляют и скидки на продукцию. Кормят персонал чаще производственные предприятия. Организуют поездки на работу на служебном транспорте — логистические компании.

Меньше подарков, но больше мероприятий, компенсаций затрат на питание и дополнительных дней к отпускам: как изменился состав компенсационных пакетов

За полгода с момент проведения аналогичного опроса, компенсационные пакеты изменились незначительно. Чуть меньше компаний дарят персоналу подарки к праздничным датам, а вот корпоративные мероприятия стали более популярны, компенсацию расходов на питание и дополнительные оплачиваемые дни к отпускам предоставляют чаще. Впрочем, компенсационные пакеты сейчас по-прежнему скромнее, чем были до COVID-19.

Место проведения опроса: Россия, все округа

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Населенных пунктов: 241

Время проведения: 22 апреля — 1 июня 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов