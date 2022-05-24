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Абоненты Tele2 стали активнее скачивать приложения соцсетей и мессенджеров

Tele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал кратный рост установки приложений новых социальных сетей, мессенджеров в марте-апреле 2022 г. На фоне изменения продуктового ландшафта среди соцсетей наиболее высокие приросты показали новые приложения Tenchat и «Яrus». Приложение «Вконтакте» стали скачивать почти в полтора раза чаще. Число установок мессенджера Telegram в марте выросло в 3,3 раза по сравнению с февралем. Количество скачиваний приложений отечественных маркетплейсов в среднем увеличилось на 2%.

В марте 2022 г. пользователи активно скачивали приложения социальных сетей: общее количество установок увеличилось в 1,5 раза. Чаще всего клиенты оператора выбирали следующие приложения: «Вконтакте», «Яндекс.дзен», «Яrus», Discord, Tenchat. Наибольшую динамику роста числа установок в марте относительно февраля 2022 г. показало приложение Tenchat для делового сообщества. Количество скачиваний выросло в 83 раза, а в апреле клиенты Tele2 устанавливали его в 33 раза чаще, чем в феврале.

На втором месте – новая социальная сеть «Яrus» с приростом скачиваний приложения в 30 раз в марте и в 10 раз в апреле относительно февраля текущего года. Третье место занимает «Вконтакте» – установки приложений выросли в марте и апреле на 42% и 38,7% соответственно. В апреле объем установок приложения Discord – популярной у геймеров и учебного сообщества платформы – вырос на 51%.

Наибольший прирост скачиваний мобильного приложения среди мессенджеров показал Telegram – в 3,3 раза в марте и 1,4 раза в апреле. Тем временем количество установок приложения WhatsApp в марте и апреле снизилось на 29% и 19% соответственно.

Среднее количество скачиваний приложений отечественных маркетплейсов выросло на 2%. Прирост в начале весны показали «Сбермаркет» (+9%), Lamoda (+7%), Wildberries (+6%), Ozon (+3%). При этом в марте снизилась активность скачиваний зарубежных платформ: приложение Aliexpress выбирали на 46% реже, чем в феврале. Любопытно, что уже в апреле его установки выросли на 13% относительно февраля.

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