Treolan начинает поставлять оборудование IP-COM

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с брендом IP-COM. Она станет поставщиком оборудования для сегмента SMB: коммутаторов, точек доступа и контроллеров, профессиональных Mesh-систем. Продукция будет доступна для заказа со склада дистрибутора. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Компания IP-COM специализируется на разработке и производстве сетевых устройств корпоративного класса: коммутаторов уровня Enterprise и профессиональных точек доступа стандарта Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 с возможностью питания по PoE, удаленным и облачным управлением, корпоративных Mesh-систем класса 802.11ax, а также контроллеров точек доступа и базовых станций.

На оборудовании бренда построена сетевая инфраструктура ведущих медицинских центров, крупных промышленных предприятий в Азии и Европе. Более 30 тыс. отелей по всему миру, включая сеть Hilton, Jinjiang Inn, Home Inn, используют Wi-Fi решения IP-COM.

Вся продукция IP-COM, поставляемая в Россию через официальную партнерскую сеть, локализована, имеет гарантию три года и техническую поддержку 24/7.

Представительство Tenda-IP-COM в России более пяти лет осуществляет стратегическое и маркетинговое управление, контроль ценовой политики, а также активно развивает партнёрскую базу.

Сергей Шаповалов, руководитель группы сетевых решений Treolan: «Мы продолжаем активно развивать направление сетевых решений в Treolan, укрепляя сотрудничество с новыми надежными производителями. Продукция IP-COM полностью соответствует стандартам и требованиям российского рынка сетевого оборудования. Простые в установке и использовании решения бренда будут доступны нашим партнерам для отгрузок со склада, что позволит гарантировать наличие товара и сократить сроки поставки оборудования».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда Ланит – 14,1 тыс. человек.