«Сбермаркет» усиливает персонализацию в сервисах для клиентов

«Сбермаркет» усиливает персонализацию в сервисах для клиентов на сайте и в мобильном приложении. Новые функции позволяют в несколько раз быстрее выбрать ритейлера и необходимые товары, увидеть количество сэкономленных денег на скидках, воспользоваться услугой самовывоза. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета».

Компания обновила мобильные приложения для iOS и Android, предложив ряд новых функций. Стандартную выдачу результатов заменили на персонализированную, она учитывает предпочтения пользователей. Например, на главной ритейлера в первую очередь показываются товары, которые клиент уже заказывал и с большой вероятностью выберет снова.

На всех экранах приложения есть сквозная плашка, где отображается минимальная сумма заказа и ближайший слот доставки. Когда клиент кладет товар в корзину, он в реальном времени видит, на какую сумму еще нужно выбрать, чтобы сделать заказ.

Большое внимание в обновленном приложении уделено разделам, которые помогают пользователю экономить. У каждого ритейлера есть рубрика «Спецпредложения», где собраны предложения со скидками. На этапе оформления заказа человек видит, какую выгоду получит. Также количество сэкономленных денег отображается на этапе оценки заказа.

Ранжирование ритейлеров происходит на основе прошлых покупок клиента, а не в случайном порядке, как это было раньше. В пять раз увеличилось количество рекомендованных к заказу товаров. Товар выбирается на основе данных искусственного интеллекта.

«Мы непрерывно улучшаем мобильное приложение и сайт “Сбермаркета”, чтобы клиентам было еще проще и удобнее делать заказы. Сейчас один из главных наших фокусов – дать пользователям возможность находить товары с максимальной выгодой. Новый функционал помогает это сделать. Мы также непрерывно улучшаем путь клиента – от первой страницы до оценки полученного заказа, стараясь сделать его простым, понятным и быстрым», – отметил Борис Вольфсон, вице-президент «Сбермаркета» по продукту.

В последнее время у клиентов особенным спросом пользуется услуга самовывоза. В веб-версии сервиса появился баннер, с помощью которого можно переключиться на эту услугу. Можно выбрать ритейлера, из которого хочешь сделать заказ, сервис предложит магазины, которые работают на самовывоз. Также можно выбрать ближайший магазин на карте.

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В мобильном приложении также произошли изменения – там теперь отображаются в самовывозе ближайшие магазины не по городу, а по гео-положению клиента. С услугой самовывоза можно заказать не только продукты и товары для дома, но и алкогольные напитки.

Скачать приложение можно на AppStore, в Google Play и на сайте «Сбермаркета».

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«Сбермаркет» — это доставка из магазинов. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

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«Сбермаркет» (ООО «Инстамарт сервис») обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей». Ключевыми новыми направлениями для компании являются экспресс-доставка и новые категории: доставка безрецептурных лекарств из аптек, косметики, товаров для детей и зоотоваров.