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Russia Open Source IT-саммит откроет серию мероприятий по открытому коду

29 и 30 апреля в Казани пройдет Russia Open Source IT-саммит – первое из серии мероприятий в 2022 году, посвящённых теме развития разработок на основе открытого кода. К участию приглашаются ИТ-компании и специалисты, заинтересованные в развитии программного обеспечения с открытой лицензией. Посещение мероприятия свободное, необходима предварительная регистрация.

«Минцифры России готовит эксперимент по публикации программного обеспечения, находящегося в собственности государства, под открытой лицензией, а также совместно с экспертным сообществом прорабатывает задачу по созданию российской Open Source платформы, аналога GitHub. Эти темы, как и вопросы внедрения OSS-решений в частных компаниях и госорганах, и поддержки проектов на основе открытого кода станут центральными на отраслевом саммите в Казани», – рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

Мероприятие пройдет в гибридном формате: очно в казанском ИТ-парке, а также онлайн на платформе https://russiaos.ru.

«Для нас почетно, что Казань была выбрана первым регионом, в котором в этом году пройдет Russia Open Source IT-саммит. Татарстан как цифровой регион рад выступить принимающей стороной и поддержать таким образом развитие темы Open Source в России. Программа саммита представлена не только экспертными сессиями, но и интерактивными форматами, которые позволяют максимально вовлечь ИТ-сообщество в обсуждение вопросов развития разработок на основе открытого кода», – отметил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

«Особенно важно, что 2022 год объявлен у нас годом цифровизации. Цифровизация и растущее проникновение Open Source-технологий в бизнес – неразрывный процесс. В 2026 году более 90% компаний будут использовать открытое ПО. Я уверен, что мероприятие будет полезно татарстанским разработчикам и станет отличной площадкой для обмена опытом», – добавил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Российские proxy занимают рынок
Техника

Серия мероприятий Russia Open Source проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Организатор саммита – Российский фонд развития информационных технологий.

«Саммит в Казани откроет в этом году серию мероприятий на тему развития разработок на основе открытого кода, организатором которых является Российский фонд развития информационных технологий. Также совместно с представителями ИТ-компаний и регионов мы планируем провести летний фестиваль для разработчиков в Ленинградской области и большой финальный саммит в Москве», – рассказал генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.

Спонсор саммита – компания T1. Информационные партеры: CNews, РИА Новости, Коммерсант Events.

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