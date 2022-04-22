Югорские нефтяные компании усилили контроль за безопасностью своих объектов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о трехкратном росте спроса на сервисы видеоаналитики и видеонаблюдения среди предприятий Югры по итогам I квартала 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Среди наиболее активных участников рынка стала нефтяная промышленность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший рост спроса на системы видеоконтроля зафиксирован со стороны крупного бизнеса в сфере нефтяной добычи и переработки, на его долю пришлось более 50% клиентов. Сфера образования, включая вузы и спортивные учреждения, заняла второе место и составила треть всех обращений. Третье место разделили логистические, транспортные компании и охранные предприятия – около 20%. Чаще всего интерес к видеоаналитике проявляли организации, находящиеся в деловых центрах ХМАО – Нижневартовске и Сургуте. На них пришлось порядка 75% всех бизнес-запросов в регионе.

Одной из причин всплеска спроса на интеллектуальное видеонаблюдение стали ужесточившиеся требования законодательства об антитеррористической защищенности объектов и безопасности персонала на производстве. Югорские компании заинтересованы в предиктивной аналитике для предотвращения ЧС, усилении охраны труда, защиты помещений и территорий от проникновений.

«Дистанционный мониторинг рабочих процессов набирает еще большую популярность. Во многом мы связываем эту тенденцию с текущей социально-экономической ситуацией, когда компании хотят обезопасить себя от кражи имущества на объектах. Например, благодаря установке умных камер на производственных площадках одного из нефтедобывающих предприятий в Югре, сотрудники в режиме онлайн контролируют подрядчиков, следят за их перемещениями по территории и в складских помещениях. Также по-прежнему остается актуальным спрос на удаленный контроль работы оборудования, спецтехники. Это минимизирует командировочные затраты компании, сокращает издержки и повышает ее эффективность», – сказал директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.

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