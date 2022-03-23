ИТ-решение DirectPay для расчета заработной платы от «СберРешений» включено в единый реестр российского ПО

ИТ-решение DirectPay для расчета заработной платы, разработанное компанией «СберРешения», включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «СберРешений»

Более 350 компаний в России и Казахстане уже осуществляют расчет заработной платы в DirectPay. Решений подойдет как крупным компаниям с высокой численностью персонала, масштабным объемом и высокой сложностью расчетов, так и организациям в сегменте малого и среднего бизнеса с небольшим количеством сотрудников. DirectPay легко кастомизируется под бизнес-задачи и интегрируется с другими российскими и международными сервисами, а также ИТ-поставщиками программного обеспечения, такими как Workday, SAP, 1С и пр. Реализована возможность принимать данные к расчету из объединённых систем, а также из настроенных под клиента файлов любых форматов.

Программное обеспечение доступно в качестве самостоятельного продукта, а также в рамках перехода на аутсорсинг по расчету заработной платы от СберРешений.

Помимо решения для расчета заработной платы, компания предлагает клиентам и другие цифровые технологии для бизнеса: портал для сотрудников, который представляет собой ИТ-платформу с возможностью подключения различных сервисов, таких как расчетные листки, отпуска, табельный учет и т.д. Ресурс уже насчитывает более 100 тыс. активных пользователей. Эксклюзивное доработанное решение 1С с расширенным функционалом – является результатом почти 30-летней работы компании и позволяет быстрее и выгоднее сопровождать операции клиентов.

«DirectPay – уже вторая наша разработка, включенная в единый реестр Российского ПО. Решение DirectPay действительно делает процесс расчета заработной платы эффективным и оптимизирует внутренние расходы организации любого сегмента», – сказал Станислав Нефедов, генеральный директор «СберРешений».

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«СберРешения» (ранее «Интеркомп») — компания в области аутсорсинга бизнес-процессов и финансового консалтинга в России и СНГ.

Уже 27 лет компания работает с крупнейшими российскими и международными организациями всех отраслей экономики, более 20 тыс. предпринимателей пользуются сервисами «СберРешений» для малого бизнеса.

Компания предоставляет услуги в области учета и отчетности, управления персоналом и изменениями, юридические и налоговые сервисы, консалтинг по повышению операционной эффективности, аутсорсинг бэк-офисных функций, технологические решения, ИТ-консалтинг, а также услуги в области безопасности и непрерывности бизнеса. Входит в экосистему «Сбера».