30% россиян не знают об «умных» гаджетах для оплаты покупок

Как показал опрос, проведенный Почта Банком в социальных сетях и на сайте, 70% россиян пока не используют для оплаты покупок «умные» гаджеты – smart-часы, брелоки, браслеты, ремешки для часов, кольца и пр. При этом треть из них (32%) призналась, что просто не задумывалась или не знала о таком способе оплаты, а 50% - готова попробовать в ближайшее время.

Почта Банк провел в соцсетях и на сайте опрос, посвященный инновационным способам оплаты покупок. 68% опрошенных регулярно платят смартфоном, пластиковые карты предпочитают 25% россиян. И только 4% опрошенных платят «по старинке» наличными, 3% - выбирают оплату переводом или через Систему быстрых платежей.

Примечательно, что только 30% опрошенных используют другие «умные» гаджеты для оплаты покупок, кроме смартфона. Лидерство здесь принадлежит smart-часам (21%), 5% респондентов выбирают брелоки, 2% - браслеты/ремешки для часов и еще 2% - кольца.

Примечательно, что 40% тех, кто не использует «умные» гаджеты для оплаты, ответили, что не готовы сейчас тратить средства на покупку устройств. При этом опрос показал, что у сегмента большие возможности для роста - треть опрошенных (32%) не пользуются потому, что либо не задумывались/не слышали о таких способах оплаты, либо не знают, где их купить. Еще 10% респондентов считают такие устройства неудобными, 12% - небезопасными и 6% не нравится их дизайн. Половина (50%) из тех, кто сейчас не пользуется «умными» гаджетами, ответили, что планируют начать в ближайшее время.

При этом более молодая аудитория (до 30 лет) в качестве причины отказа от использования «умных» гаджетов чаще выбирала «не хочу приобретать/тратить деньги», а среди женщин больше тех, кто беспокоится о безопасности таких устройств.

Всего в опросе Почта Банка приняло участие более 2000 человек в возрасте 17-56 лет из разных регионов страны – подписчиков аккаунтов банка в Facebook, Telegram, Instagram и в «Вконтакте», а также посетителей сайта банка. Опрос проводился в период c 28 января по 7 февраля 2022 г. Женщины были более активными участниками опроса – 73% против 27%. Статистическая погрешность +-2,19%.

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Почта Банк – розничный банк, созданный группой ВТБ и «Почтой России» в 2016 г. Банк развивает региональную сеть на базе отделений «Почты России». По итогам девяти месяцев 2021 г. открыто 19 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России, а клиентская база достигла 17,4 млн человек.