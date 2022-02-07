Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи колонок с голосовыми ассистентами в России впервые превысили 1 млн штук

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила российский рынок «умных колонок» в 2021 г. Спрос на девайсы с голосовым помощником достиг порядка 1,3 млн штук, что больше в 2,6 раза, чем годом ранее (более трети девайсов продано в декабре 2021 г.). Денежный объем рынка составил около 9 млрд руб. Средний чек – 7000 руб. Наиболее востребованными у россиян стали устройства с «Алисой» от «Яндекса». Росту популярности «умных колонок» в России способствует частый выход новинок, расширение ассортимента более доступными моделями, развитие возможностей ассистентов, тренд на голосовое общение, обустройство домов в пандемию и растущая популярность «умного дома» (колонка – центр экосистемы). Еще одним набирающим популярность сценарием использования становится управление «умной техникой» (от телевизоров и кофеварок, до пылесосов и утюгов).

В «М.Видео-Эльдорадо» продажи колонок с голосовым ассистентом по итогам 2021 г. выросли примерно вчетверо относительно 2020 г. В тройку самых продаваемых моделей вошли устройства от «Яндекса»: «Станция мини (с часами)», «Станция лайт» и «Станция». Наиболее популярные цвета – черный, фиолетовый и мята. На данный момент покупателям двух сетей доступно более 20 моделей колонок. Покупатели могут выбирать девайс исходя из своего бюджета, потребностей и сценариев использования, а также предпочтений в голосовых ассистентах.