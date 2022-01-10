«Р7-офис» с поддержкой ЭЦП заработал в ОС семейства Linux

Десктопный редактор «Р7-офис» с поддержкой электронной цифровой подписи (ЭЦП) обновлен до версии 6.3.8002. Об CNews сообщил представитель компании – разработчика офисного пакета.

Ранее воспользоваться цифровой подписью можно было, работая в операционных системах Windows 10, Windows 8.1, Windows 7. Теперь список дополнили российские операционные системы «Ред ОС», Astra Linux Common Edition 2.12, а также иностранная Ubuntu 20.04. Важно, чтобы на ПК был установлен криптопровайдер секретных ключей «Криптопро CSP 5.0».

До обновления проверка подписи поддерживалась только внутри редактора «Р7-офис» (версия с ЭЦП) и с помощью утилиты «Инструменты Криптопро». В новой версии проверить ЭЦП на соответствие федеральному закону «Об электронной подписи» № 63-ФЗ можно на портале госуслуг.

Реализована поддержка соподписи (возможность последовательной подписи документа несколькими участниками документооборота непосредственно из редактора). При этом проверка соподписи уже осуществляется через редактор «Р7-офис» с поддержкой ЭЦП, а также утилитой «Инструменты Криптопро 5.0». Проверка соподписи на госуслугах планируется в будущих версиях.

Возможность составлять и подписывать документы без включения их в локальный документооборот экономит время специалистов на обработку входящих писем, требующих ответа. Например, данная функциональность используется в субъектах РФ для обработки обращений граждан, поступающих по электронной почте. Формирование ответа, его подписание и отправка осуществляются в один цикл — без пересохранения, печати и сканирования документа, заявляют разработчики.

Обновления носят публичный характер и доступны всем пользователям десктопного редактора «Р7-офис», в котором заложена поддержка ЭЦП.