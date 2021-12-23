Разделы

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе
|

«Микрон» расширяет производство микросхем в пластиковых корпусах

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, получил заключение Министерства промышленности и торговли России о подтверждении производства на территории России ряда микросхем в пластиковых корпусах.

«В ситуации глобального дефицита электронных компонентов импортозамещение стало не только вопросом технологического суверенитета, но и способом обеспечить бесперебойный выпуск радиоэлектронной аппаратуры», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Микрон». Благодаря поддержке Минпромторга, направленной на стимулирование спроса, мы расширяем серийное производство микросхем на рынке РФ, чтобы обеспечить нашим клиентам возможность локализации конечной продукции».

На данный момент в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, внесены микросхемы управления питанием, а также интерфейсные микросхемы. Эта продукция широко применяются в телекоммуникационном оборудовании, электросчетчиках, промышленной аппаратуре и коммерческой электронике: от бытовой техники и электронных музыкальных инструментов до медицинской аппаратуры, и робототехнических устройств. Перечень микросхем в реестре будет непрерывно пополняться, в планах расширение линейки микросхем в таких широко применяемых пластиковых корпусах как SO-8, ESOP-8, SOT-223, SOT-23, TO-263, TO-252.

Заключение о подтверждении производства на территории России микросхем выдано по результатам рассмотрения документов в соответствии с постановлением Правительства России от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».

По состоянию на декабрь 2021 г. в реестр промышленной продукции включено 22 позиций производства «Микрона», в том числе: микросхемы и чип-модули для банковских карт и идентификационных документов, микросхемы, инлеи и решения для транспорта, СКУД и RFID, IoT-микроконтроллер, микросхемы управления питанием, интерфейсные микросхемы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам

«Ростех» покупает «отечественную электронику» на минском «Интеграле». Сумма гигантской закупки — 3 миллиарда

Разработчики процессоров «Байкал» переносят их выпуск в Россию

В России запущено первое производство техники на «Эльбрусах» и «Байкалах» по самой популярной в мире модели

Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство

«Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера

Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM

HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022