Wildberries снизил стоимость международной доставки

Российский онлайн-ритейлер Wildberries обновил систему тарифов по логистике заказов для покупателей из зарубежных стран, благодаря чему стоимость доставки существенно снизилась.

Наиболее значительно – на 30% – подешевела доставка заказов из России в Германию, на 20% – в Испанию и Италию. На 10% меньше стала меньше стоить доставка в Израиль, Францию, США, страны Балтии.

«Мы постоянно повышаем эффективность внутренних процессов и работаем над тем, чтобы предложить покупателям самые выгодные условия доставки. В декабре мы сделали наши тарифы более прозрачными и гибкими. Благодаря этому жители других стран могут приобретать новогодние подарки из России на еще более привлекательных условиях», – отметили в пресс-службе Wildberries.

За январь-ноябрь 2021 г. оборот российских предпринимателей через Wildberries на территории других стран увеличился на 44% до 29 млрд руб. В топ-10 наиболее востребованных товаров российского производства вошли книги, футболки, кремы, платья, шампуни, постельное белье, настольные игры, сумки, косметические скрабы и учебники.

В 2021 г. компания вышла на рынки 11 новых стран: США, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдове, Литве, Латвии и Эстонии. На данный момент география работы онлайн-ритейлера охватывает 19 стран.