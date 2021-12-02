Hh.ru запустил новую платформу kakdela для обратной связи сотрудников компаний

Hh.ru запустил новую платформу kakdela для обратной связи сотрудников компаний. Новая платформа в HR-экосистеме российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru – kakdela – решает для компаний вопросы автоматизации опросов настроений сотрудников, помогает получать непрерывную обратную связь, содержит аналитику и дашборды сотрудничества и многое другое.

Платформа kakdela создана в партнерстве с компанией Invitae как более продвинутая версия конструктора опросов qhh, которую hh.ru представил весной 2021 г. Первым клиентам Конструктор помог избавиться от бумажных анкет и Google-форм, начать регулярно измерять вовлеченность и адаптировать опросы под конкретные задачи. За полгода на qhh создана почти 1 тыс. опросов. Кроме исследований вовлеченности и eNPS, работодатели проводили опросы про выгорание, комплаенс, вакцинацию и ДМС; устраивали голосование за лучшую миссию; запускали тесты и кейсы на проверку знаний и компетенций; собирали идеи для развития компании.

Платформа kakdela представляет из себя сразу три версии, отличающихся по набору функций: start (конструктор опросов); Pulse (автоматизация опросов настроений); 360 (быстрая и всесторонняя обратная связь от сотрудника к сотруднику).

Платформа поможет компаниям поставить сбор обратной связи на поток с минимальными усилиями: достаточно настроить систему один раз, чтобы опросы начали ходить автоматически, а результаты — отображались на подробных дашбордах. HR-специалисту останется только следить за динамикой и получать свежие инсайты о настроениях в компании, качестве сотрудничества, индивидуальной и командной эффективности.

«Мы назвали платформу kakdela, потому что именно с этого простого вопроса начинается любой диалог, а диалог – основа доверия и сотрудничества, – сказал Николай Величко, руководитель платформы kakdela. – Мы верим, что крепкие и эффективные команды начинаются с культуры непрерывной обратной связи. Безусловно, подход каждой компании к обратной связи зависит от типа организационной культуры, но рост технологичности бизнесов и ситуация на рынке труда говорят о том, что в том или ином формате обратную связь нужно внедрять всем и каждому. Kakdela даст возможность бизнесу стать хорошим местом работы: быстро и легко собирать обратную связь, убирать препятствия, вовремя замечать конфликты и блокеры. И – в продвинутой версии – более честно, более объективно, более правильно оценивать и вознаграждать достижения».

Три версии платформы – kakdela start, kakdela pulse и kakdela 360 – помогут постепенно внедрить обратную связь в любой компании, независимо от численности персонала. Первые две версии фокусируются на настроениях, показателях «счастья» и вовлеченности, а версия 360 — на личной и командной эффективности за счет непрерывной обратной связи.

kakdela start – конструктор опросов с готовой методологией и шаблонами, подойдет, если компания никогда не проводила опросы настроений и пользовалась бумажными анкетами или инструментами типа Google-форм. Версия помогает следить за настроениями сотрудников с помощью pulse-опросов, исследований вовлеченности и лояльности. Экономит время специалиста по кадрам на подготовку и создание анкеты: за несколько минут можно отправлять ссылку на опрос сотрудникам по почте или в мессенджере.

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kakdela pulse – решение по автоматизации опросов настроений с аналитикой в динамике, подойдет, если компания проводит опросы вовлеченности и eNPS, но хочет тратить на это меньше времени и денег. Версия помогает поставить опросы настроений и аналитику сотрудничества на поток, экономит время кадровика. Настройка системы происходит один раз и позволяет наблюдать за ответами сотрудников в реальном времени. Визуализация данных делает отчеты доступными для каждого: не нужно быть аналитиком, чтобы находить полезные сведения.

kakdela 360 – обратная связь от сотрудника к сотруднику, автоматизация опросов настроений и Performance Review. Подойдет, если компания собирается проводить или уже проводит «Оценку 360», но хотела бы сделать обратную связь непрерывной и всесторонней. Эта версия помогает организовать непрерывный обмен обратной связью между сотрудниками, руководителями и компанией. Достаточно настроить количество и регулярность опросов один раз, чтобы следить за индивидуальной и командной эффективностью в реальном времени. На основе живых взаимодействий сотрудников kakdela 360 оцифрует неформальную организационную структуру и решит, кто и кого будет оценивать. Кроме дашбордов по эффективности и настроениям, есть точечные диаграммы сотрудничества для выявления проблемных зон и блокеров во взаимодействиях.

На kakdela – более 3 тыс. сотрудников. Версией 360 пользуются три крупные компании: Invitae, London Gates и hh.ru. Компании hh.ru kakdela 360 дает возможность управлять и развивать организационную культуру в цифровой среде, отлавливать и разрешать проблемы на лету, следить за индивидуальной эффективностью сотрудников и продуктивностью команд. Для Invitae и London Gates это в том числе возможность сделать систему вознаграждений сотрудников прозрачной и справедливой.

«С появлением удалёнки связь между сотрудниками и компанией ослабевает. Обратная связь нужна, чтобы быстро отлавливать проблемы, например, замечать выгоревших коллег или помогать командам разрешать разногласия. Многие компаний проходят через быстрые и важные изменения, в том числе меняется и организационная культура. Обратная связь нужна, чтобы сделать изменения прозрачными и понятными для сотрудников и заручиться их поддержкой. Не принимать эти факторы во внимание значит проигрывать: уход одного сотрудника, по оценке Джоша Берсина, может стоить компании от 1,5 до 2 годовых окладов», — сказал Николай Величко.

Ни одна версия kakdela не использует искусственный интеллект и не анализирует переписку. Кроме этого, информация о персональных данных хранится на серверах на территории России.