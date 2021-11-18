Москва заняла второе место на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards

Правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема». Награду получают организации, реализовавшие наиболее успешные проекты поддержки стартапов. Первое место — у Малайзийской корпорации цифровой экономики (MDEC). Лауреатов объявили на 25-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT.

«Даже самым прорывным проектам и идеям на первых порах нужны условия для роста. В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, уникальную в мировой практике программу пилотного тестирования инноваций. Полученный приз — результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества», — сказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Жюри премии высоко оценило программы Правительства Москвы для технологического предпринимательства. В частности, эксперты отметили деятельность Московского инновационного кластера (МИК), направленную на трансформацию стартапов в полномасштабный инновационный бизнес.

По словам Натальи Сергуниной, кластер объединил все основные элементы городской экосистемы для инноваторов. С его помощью можно найти партнеров и инвесторов, организовать производство, наладить сотрудничество с крупными компаниями, промышленными, образовательными и научными организациями.

В рамках МИК сформировано 11 межотраслевых кластеров, специализирующихся на разработках в области искусственного интеллекта, медицинских препаратов, автомобильного спорта и других. Только в этих проектах участвуют более 10 тысяч специалистов из разных сфер.

К Московскому инновационному кластеру присоединилось уже свыше 30 тысяч организаций из Москвы и еще 80 регионов России. Кластер курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития, а за его цифровые возможности отвечает городской Департамент информационных технологий.

«Для развития стартапов в Москве создана инфраструктура, в которую, помимо технопарков и Московского инновационного кластера, входят площадки «Цифровое деловое пространство» и «Старт Хаб» на «Красном Октябре», — добавил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Высокую оценку жюри получили также программы Агентства инноваций Москвы. Среди них — проект «Московский акселератор» для масштабирования инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с ведущими корпорациями. За два года было организовано 13 тематических треков, на участие в которых поступило более 4,8 тысячи заявок. Другой крупный проект — программа пилотного тестирования инноваций, предназначенная для испытания уже готовых технологических продуктов в городской среде. Для пилотирования доступно более 140 площадок в 18 отраслях. На данный момент завершено 110 испытаний, еще 41 находится в процессе тестирования.

Премия Global ICT Excellence Awards присуждается более 20 лет за лучшие инновационные решения в частном и государственном секторе, направленные на развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение качества жизни людей. Ее учредитель — Всемирный альянс информационных технологий и услуг (WITSA). В организацию входят более 80 стран.

Заявку на участие в премии правительство Москвы подавало совместно с Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), которая представляет Россию во всемирном альянсе национальных ИТ-объединений WITSA.