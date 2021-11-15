Приложение «Салют» объединило основные сервисы электронной коммерции экосистемы «Сбера»

Пользователям приложения «Салют» стал доступен заказ товаров из ассортимента мультикатегорийного маркетплейса «Сбермегамаркет». Новая функция расширяет возможности приложения «Салют» как единой витрины электронной коммерции экосистемы «Сбера»: в приложении также можно сделать заказ из каталога сервиса доставки товаров «Сбермаркет», онлайн-магазина «Самокат» и сервиса доставки готовой еды Delivery Club. В общей сложности пользователям приложения «Салют» доступно более 4,5 млн разных товаров в 950 городах России. Оформить любой заказ можно в мультимодальном режиме – как с помощью голоса, так и касанием экрана.

Новые возможности приложения меняют формат интернет-шопинга. Теперь пользователю не нужно задумываться о том, где ему сделать заказ, достаточно зайти в приложение «Салют», нажать на лава-шар, сказать: «Салют, хочу» или «Салют, закажи», назвать любой товар – от молока до холодильника – и виртуальные ассистенты предложат варианты. Миллионы товаров доступны в одном приложении, а голосовой поиск позволяет экономить время на нахождение нужной позиции в каталоге. Если же нужно заказать товары из разных магазинов – приложение позволяет создать несколько корзин, оформить отдельные доставки на удобное время и отслеживать их статус в едином окне. Посмотреть все заказы и проверить статус активных можно по запросу: «Салют, покажи мои заказы».

Константин Круглов, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO Sberdevices, сказал: «Мы в Sberdevices стремимся делать повседневную жизнь людей комфортнее. В этом помогают виртуальные ассистенты «Салют», которые понимают естественный язык человека и предоставляют единый интерфейс доступа к огромному ассортименту товаров. При этом многие из них можно заказать не только на смартфонах, но и на огромных экранах телевизоров в домах наших пользователей. По нашим данным, порядка половины тех, кто впервые совершил заказы товаров с помощью виртуальных ассистентов «Салют», никогда раньше не пользовались сервисами от наших партнеров. А значит, мы не только улучшаем опыт для уже существующих пользователей, но и приводим в сервисы новых клиентов, снижая для них порог входа и позволяя сфокусироваться на главном, например, перестав тратить время на походы в физические магазины».

Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса «Сбермегамаркет», сказал: «Микс голосового управления и возможностей интерфейса открывает широкие возможности применения виртуальных ассистентов не только для индустрии развлечений, но и создаёт эффективный канал для бизнеса и дистрибуции товаров в e-commerce. Помимо уже ставшего привычным заказа продуктов питания, удобным и всё более естественным для пользователей становится покупка одежды, товаров для дома, косметики, игрушек для детей и прочего ассортимента, который доступен на нашем маркетплейсе. Решение позволит человеку не только более комфортно совершать покупки, но и даст возможность совмещать процесс с регулярными рутинными делами, например, при занятии спортом. Таким образом, у клиентов появится больше времени для важных дел и общения с семьей. Также важным драйвером развития в этом контексте является всё более глубокая синергия финансовых сервисов и электронной торговли. В дальнейшей перспективе это способствует построению уникального бесшовного опыта для покупок в кредит и рассрочку».