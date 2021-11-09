ГИС Atlas включена в федеральный реестр российского ПО

Геоинформационная система Atlas включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Реестр содержит данные о программном обеспечении, разработанном в России. ИТ-продукты проходят проверку информационной безопасности и разрешены для использования не только в бизнесе, но и государственными структурами.

Геоинформационная система Atlas – это полностью российская разработка. Программа создана компанией Marketing Logic в 2016 г. и активно используется ведущими игроками банковского, страхового рынков, медицинской отрасли, сферы ретейла, государственными заказчиками. Компания постоянно совершенствует функционал, расширяет возможности для применения и разрабатывает новые модули для ГИС Atlas. Также сервис стал частью других разработок компании, где требуется привязка к геолокации, анализ геоданных или визуализация на картографических сервисах.

ГИС Atlas содержит более 100 тыс. слоев данных с различными экономическими, демографическими параметрами, информацией об инфраструктурных и бизнес-объектах, природных зонах, транспорте, трафике, объектах культуры, здравоохранения и т.д. Встроенные алгоритмы и модели на основе массивов данных выстраивают детальную аналитическую картину. Результаты отображаются в интерфейсе карт и могут выгружаться в различных форматах, для кастомизированных проектов расчеты также могут быть обогащены клиентскими данными в случае интеграции ГИС Atlas с CRM, Data Governance или другими внутренними системами заказчика.

Основные цели при использовании ГИС Atlas – это точное определение лучших локаций для различных видов бизнеса, управление сетью офисов или точек продаж, идентификация целевых клиентских сегментов, сокращение расходов на рекламу и маркетинг, а также построение сложных предиктивных моделей, учитывающих геопараметры, природные риски и иные факторы.

«Включение ГИС Atlas в реестр – это дополнительное подтверждение надежности и безопасности системы. Перед включением в реестр, т.е., по сути, в список доверенных программ, Минцифры проверяет документы компании-разработчика, а само программное обеспечение проходит техническую экспертизу, в том числе детальный поиск уязвимостей. Кроме этого, нахождение в реестре указывает на то, что программа полностью сделана в России, таким образом любое обновление, модернизация не зависят от иностранных компаний», - отметил управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.

ГИС Atlas включен в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №1105 от 28.10.2021. Запись в реестре №11932 от 29.10.2021.