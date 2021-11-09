BenefittY предложил банкам новаторское решение для персонализации работы с клиентами через мобильные приложения

Команда BenefittY создала инновационное решение – платформу для интеграции программ лояльности ритейла в банковское приложение. Это позволит розничным клиентам банка получать персональные предложения, основанные на истории их покупок, а также применять выгоды по программам лояльности ритейла сразу с платежом по банковской карте или СБП.

В результате внедрения новой технологии, впервые в истории банк получит действительно динамическое приложение, точно учитывающее предпочтения и интересы каждого конкретного человека. Важно, что предлагаемое решение за счет персонализации одновременно стимулирует и потребительскую активность, и непосредственное использование банковских продуктов: число транзакций может вырасти до 30%, а возможность «бесшовно» предлагать каждому клиенту дополнительные банковские продукты (например, кредитование или рассрочку платежей) обеспечит их рост до 20%.

В свою очередь, ритейл – как крупные сети, так и небольшие предприятия – сможет размещать персональные предложения для участников своих программ лояльности сразу в банковском приложении, как он уже это делает в своих собственных мобильных приложениях. Таким образом, продавцы получат доступ к огромной аудитории клиентов банка, причем практически мгновенно. При этом ритейлеры смогут использовать как собственные инструменты персонализации, так и решения BenefittY.

Наконец, пользователи смогут видеть в банковском приложении в режиме одного окна все программы лояльности, участниками которых они являются, и получать по ним действительно персональные предложения. Это избавит потребителей от необходимости фильтрации назойливых рекламных сообщений в других каналах, которые, как правило, малорелевантны. По некоторым программам можно будет применять бонусы программ лояльности сразу с платежом, а также обмениваться друг с другом баллами и скидками от разных продавцов.

Особо отметим, что всю работу, необходимую для интеграции нового функционала в банковские приложения, BenefittY берет на себя – за счет развернутой и уже протестированной собственной ИТ-платформы. Более того, все переговоры с основными ритейл-сетями BenefittY также проведет самостоятельно, а далее, «в режиме одного окна», предоставит банкам и ритейлу возможность взаимодействовать друг с другом и осуществлять взаиморасчеты.

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На практике, интеграция платформы с банковским мобильным приложением состоит из нескольких шагов. Во-первых, необходимо разместить в приложении банка ссылку на геокарту – с указанием всех партнеров, где предоставляются выгоды от банка и платежных систем («Мир», VISA, Mastercard, JCB) и с возможностью поиска по категориям. Отметим, что это решение является частью платформы и полностью готово к работе. Далее, создается (подключается) «полка» спецпредложений по различным категориям, куда ритейл таргетирует свои промо на обезличенные (без доступа к персональным данным) сегменты аудитории, подобранные по различным параметрам. Эти же предложения отображаются на карте в привязке к геопозиции. Наконец, проводится интеграция картхолдера/списка программ лояльности в банковское приложение. В итоге, пользователь может видеть все свои баллы лояльности в одном месте, получать уведомления об их сгорании и обменивать на другие баллы лояльности.

Пользователь банковского приложения может привязать свою банковскую карту к программам лояльности, и она станет его идентификатором при совершении покупки. При этом исчезает необходимость предъявлять бонусную карту или называть на кассе номер телефона – баллы программы лояльности ритейлера все равно будут начислены автоматически. Также, при оплате через систему быстрых платежей в мобильном приложении банка, покупатель может получить повышенные бонусы в программе лояльности продавца.

Еще одним преимуществом платформы BenefittY является возможность дополнительного заработка для банков за счет продаж своим клиентам – предприятиям малого и среднего бизнеса – готового облачного продукта для быстрого запуска собственных программ лояльности. Таким образом, на полку предложений в банке попадут не только оферы крупных сетей, но и малого бизнеса. А формирование персональных предложений от малого бизнеса на себя сможет взять BenefittY (с использованием собственных алгоритмов персонализации).