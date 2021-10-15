РЖД внедрили технологии Smart Engines для продажи билетов в терминалах самообслуживания

Smart Engines сообщила о том, что РЖД используют технологии распознавания паспортов компании для бесконтактной продажи билетов в терминалах самообслуживания.

Для продажи билетов в поезда дальнего следования в терминалах самообслуживания РЖД используются передовые технологии Smart Engines. Интеграция программного продукта Smart ID Engine для распознавания паспорта в терминалы упрощает рутинную процедуру ручного ввода персональных данных пассажира и ускоряет процесс продаж билетов. Проект создания сети терминалов в настоящее время насчитывает более 300 единиц, эксплуатируемых на железных дорогах России и Казахстана. Интегратором проекта выступает «Трансинфосеть».

В транзакционные терминалы самообслуживания (ЭТТС) нового поколения интегрирован программный комплекс на основе ИИ для считывания персональных данных паспорта пассажира. В рамках пилотного проекта установлены первые образцы ЭТТС на Ленинградском вокзале Москвы. РЖД планируют расширять парк ЭТТС, в первую очередь оборудуя смарт-терминалами наиболее посещаемые вокзалы России. Разработкой интегрированных в ТТС энергоэффективных алгоритмов для распознавания удостоверяющих личность документов занимается отечественная Smart Engines. Высокоскоростной механизм распознавания Smart ID Engine детектирует паспорт пассажира и автоматически вводит данные в необходимые поля формы для оформления проездного билета. Таким образом, пассажиру больше не нужно самостоятельно вносить реквизиты паспорта, что в шесть раз сокращает время, затрачиваемое на рутинный процесс ручного ввода данных, и существенно упрощает процесс оформления билета.

При оформлении билета в терминалах туристам доступно распознавание паспортов РФ и паспортов более 210 стран мира, что позволяет как гражданам РФ, так и путешественникам из других стран быстро приобрести билет. Smart ID Engine обеспечивает безопасность обработки документа, упрощая процесс ввода паспортных данных и снижая вероятность ошибки при ручном заполнении. Флагманские технологии Smart Engines гарантируют безопасную работу с чувствительными и персональными данными в соответствии со стандартами безопасности обработки персональных данных ФЗ-152, GDPR и CCPA. Извлечение и анализ реквизитов паспорта ведется в локальной оперативной памяти, данные о пассажире не сохраняются и не передаются в сторонние сервисы.

«В современном мире активное внедрение бесконтактных сервисов и оборудования для оптимизации процессов, особенно востребовано. Процесс покупки билетов пассажирами РЖД должен быть максимально удобным, а ручной ввод паспортных данных при оформлении билета — рутинная и длительная процедура. По нашим оценкам внедрение программного продукта Smart ID Engine позволит повысить удобство использования и экономическую отдачу терминалов самообслуживания», — сказал Александр Галактионов, генеральный директор «Трансинфосети».

«Smart Engines рада стать частью инновационных проектов «Трансинфосети» и нацелена на дальнейшее сотрудничество. Создание терминалов самообслуживания нового поколения с распознаванием данных российских и зарубежных паспортов станет новым этапом в продаже билетов на вокзалах после автоматизации работы касс с помощью умных сканеров», — сказал генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров.