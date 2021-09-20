Разделы

ПО Софт Интернет E-commerce Интеграция Мобильность
|

Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность

ИТ-компания Mad Brains разработала коробочное решение для e-commerce, которое вдвое сокращает сроки создания интернет-магазина для мобильных устройств. Помимо этого компания может предоставить доступ к исходным кодам и модулю продавца, что является одним из ключевых преимуществ для бизнеса.

Интерфейс приложения можно настроить по собственному желанию. В соответствии с бренд-буком можно применить цветовые схемы фонов, кнопок, использовать корпоративные шрифты, логотип компании для иконки и экрана-заставки приложения. В приложении уже заложены важные функции для владельцев интернет-магазинов — создание и отправка push-уведомлений и система аналитики. Полностью проработан основной функционал для пользователя: регистрация, авторизация, личный кабинет, каталог товаров, избранное, корзина. Оплата реализуется как с помощью банковской карты, так и через Apple Pay и Google Pay.

За три месяца происходит полная интеграция коннектора в интернет-магазин, кастомизация, внедрение дополнительного функционала, публикация приложения в App Store и Google Play. Это в два раза быстрее, чем обычно требуется для реализации подобных проектов. Помимо сокращенных сроков, клиент получает бесплатную поддержку в течение года.

Существенным преимуществом является возможность получить доступ к исходному коду и модулю продавца.

«Идея разработки мобильного приложения для интернет-магазина не нова и лежит на поверхности, однако на текущий момент доступна только крупным игрокам рынка. Сегодня предприниматели на рынке могут получить мобильное приложение по подписке, без прав на код и возможности расширения функционала либо воспользоваться услугами заказной разработки, там стоимость решения встанет в несколько раз дороже, чем сам интернет-магазин. Благодаря нашему решению клиенты получат готовый мобильный магазин, интегрированный с “1С битрикс” и другими e-commerce платформами, с полным исходным кодом за приемлемую стоимость. Это откроет дорогу к мобильной аудитории среднему бизнесу, что является безусловно значимым событием», — отметил генеральный директор Mad Brains Олег Чебулаев.

Mad Brains — это российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке сервисов для мобильных устройств. Компания имеет опыт в реализации интеграционных решений, собственные продукты в сфере мобильной электронной коммерции и входит в 20-ку лучших мобильных разработчиков России и СНГ. Среди клиентов — «Магнит», DNS, «Яндекс», Home Credit Bank, Qiwi, Pfizer, OneTwoTrip! и другие крупные бренды.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом

Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше

Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google

Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала»

Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет

Microsoft сжалилась и разрешила ставить Windows 11 на устаревшие ПК. Но есть подвох

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture