«Билайн» и Хабаровский край договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и правительство Хабаровского края объединят усилия в развитии цифровой экономики региона. Достигнутые договоренности были закреплены подписанным двусторонним соглашением о сотрудничестве сроком до 31 декабря 2022 г. Подписи под документом поставили врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв и президент «Вымпелкома» Рашид Исмаилов.

Основные цели взаимодействия – развитие экономики Хабаровского края в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также реализация инфраструктурных и социально-культурных проектов на основе телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни жителей региона.

Например, стороны планируют формировать пилотные зоны для тестирования в населенных пунктах края цифровых продуктов, в том числе на основе технологий Big data в целях анализа туристического потока и контроля состояния дорожного полотна, технологии нейросети для использования искусственного интеллекта в поиске пропавших людей.

«Вымпелком» направит инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры Хабаровского края с целью повышения качества и расширения охвата услугами сотовой связи и широкополосного доступа в интернет. Оператор связи выразил намерение обеспечить развитие на территории Хабаровского края сети подвижной радиотелефонной связи стандартов UMTS, GSM, в том числе в 2021 г. в труднодоступных населенных пунктах края: п. Кукан Хабаровского муниципального района, с. Тахта Ульчского муниципального района, п. Шумный Вяземского муниципального района, с. Долми муниципального района им. Лазо. В рамках осуществления деятельности рабочей группы по вопросу развития инфраструктуры связи в отдаленных и малочисленных населенных пунктах края Билайн будет также вносить предложения по развитию телекоммуникационной инфраструктуры края.

Рашид Исмаилов, президент «Вымпелкома», сказал: «Сотрудничество с региональными правительствами – ключевое направление нашей работы для устойчивого развития бизнеса. Мы считаем, что именно взаимодействие отдельных регионов с федеральными телеком-операторами поможет развить цифровую привлекательность регионов, и ускорить борьбу с цифровым неравенством. Внедрение существующих и перспективных цифровых решений «Билайн» позволит предоставлять жителям и туристам качественные и современные виды услуг, а также всецело ощутить преимущества технологичного города будущего».

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, сказал: «Вымпелком» – наш давний и надежный партнер в вопросах развития услуг сотовой связи, увеличения доступности мобильного интернета для жителей края. Но сегодня на первый план в дальнейшем развитии любого региона выходят вопросы цифровизации. Современные цифровые проекты, которые будут внедрены благодаря сотрудничеству, позволят решить важные задачи, поставленные президентом по достижению «цифровой зрелости» экономики, и создать действительно удобную и комфортную среду для жителей края».