«Ситиматикс» выпустила решения для интеллектуальной видеоаналитики на транспорте

«Ситиматикс», входящая в состав российского разработчика и интегратора решений для умных городов Prof-IT Group, объявила о выпуске принципиально нового решения для интеллектуальной видеоаналитики на транспорте.

Сегодня многие муниципальные и коммерческие перевозчики сталкиваются с недополучением доходов от эксплуатации существующего парка, а также с недостаточной эффективностью использования транспорта на действующей маршрутной сети. Одним из часто применяемых решений для ответа на эти вызовы являются интеллектуальные системы подсчета пассажиропотока, которые обеспечивают высокий уровень контроля над заполняемостью и доходностью наземного транспорта.

Решение Tracktice, созданное Prof-IT Group на основе многолетнего опыта реализации комплексных проектов на транспорте, разработано на основе нейросетевой видеоаналитики, которая позволяет расширить функциональные возможности системы с использованием новейших технологий. Система обеспечивает практически 100% точность подсчета независимо от времени года, освещенности и плотности пассажиропотока, типа транспортного средства, ширины и высоты прохода.

Tracktice является точным инструментом для оптимизации маршрутной сети и обеспечивает возможность увеличить доход от эксплуатации транспорта.

Функциональность системы является комплексной, но может быть внедрена или подключена в виде отдельных модулей: подсчет пассажиропотока, категорирование объектов, интеграция с билетной системой, видеонаблюдение, реидентификация, сложные сценарии анализа.

Решение состоит из программного модуля видеоаналитики, основанного на нейросетевой аналитике видеопотока с точностью подсчета до 99,9%, и бортового оборудования, построенного на базе высокопроизводительного графического процессора Nvidia. Все вычисления производятся непосредственно на борту транспортного средства, что сокращает расходы на канал сотовой связи в 10 раз. Аппаратно-программный комплекс разработан и собирается на территории России.

Система позволяет использовать любые типы IP-видеокамер. Благодаря возможностям искусственного интеллекта в виде обученной нейронной сети есть возможность классификации объектов распознавания, подсчета перевезенного багажа, велосипедов и т.д., что позволяет гибко проводить тарификацию поездок. При многотарифном маршруте реидентификация пассажира позволят максимально точно определить соответствие размера взимаемой платы с пассажира с использованным им отрезком маршрута.

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К ключевым преимуществам нового решения разработчик относит: обработку и хранение данных как на борту, так и в облаке; собранная информация может быть привязана к конкретной остановке на маршруте; решение может быть интегрировано со сторонним оборудованием, бортовыми и информационными системами перевозчика; точность данных не зависит от освещения, геометрических параметров и размеров транспортного средства и проемов для прохода пассажиров; система фиксирует попытки вмешательства в работу, повреждение или подключение к системе; интеграция с билетной системой для сквозного контроля оплаты проезда; АПК может быть использован для видеонаблюдения на транспорте в соответствии с постановлением Правительства России №969 от 26 сентября.2016 г. без изменения конструкции и программной части; стоимость решения на порядок ниже, представленных на российском рынке систем подсчёта пассажиропотока и является максимально комфортным, так как решение является российским и слабо зависит от курсовых разниц.

Решение ориентировано на широкий круг заказчиков: коммерческие и муниципальные перевозчики, производители транспортных средств, ж/д перевозчики, интеграторы транспортных систем, государственные ведомства и организации.

«Мы создавали наш продукт на основе глубокого изучения проблематики организации городского движения и анализа лучшего российского и мирового опыта применения продуктов такого класса. Проведенные пилотные испытания на базе подвижного состава одного из крупнейших в РФ перевозчика, подтвердили эффективность системы и востребованность заложенного в ней функционала. Уверены, что система поможет повысить качество транспортного обслуживания населения в городских агломерациях, позволит оптимизировать маршрутную сеть, повысить скорость и доступность транспортного обеспечения населения в городе», – сказал Алексей Худолеев, генеральный директор «Ситиматикс».

Система позволит осуществлять централизованное планирование маршрутной сети с обоснованием её соответствия стандарту качества. Она исключит дублирование маршрутов и обеспечит применение наиболее экономически эффективных видов транспорта на маршруте. Город сможет задавать целевые показатели для каждого маршрута, формировать единую тарифную систему и повышать стандарты обслуживания населения на транспорте.