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«Сбер» первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную искусственным интеллектом

«Сбер» первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную с использованием искусственного интеллекта. Это программа Artificial Vision («Искусственное зрение»), которая является частью программного комплекса, разработанного командой Sber AI в рамках научного поиска и направления AGI (сильный искусственный интеллект).

Программа в первую очередь предназначена для сопоставления пикселей изображения с нейронами «сетчатки» искусственного глаза и может применяться для создания модели ИИ, способной существовать в виртуальной среде и учиться восприятию визуальных сцен. В качестве инструмента создания программы использовалась нейросеть-трансформер, которая прошла дополнительное обучение на корпусе языков программирования.

Программа зарегистрирована в Роспатенте и внесена в Реестр программ для ЭВМ, регистрационный номер — 2021661571.

В качестве авторов были указаны разработчики Sber AI, которые изначально обучили нейросеть, написавшую программный код.

«Вопросы интеллектуальной собственности в контексте ИИ требуют скорейшего решения и при этом взвешенного подхода, поскольку потенциальная «неохраноспособность» результатов деятельности, полученных с использованием систем ИИ, может дестимулировать разработку и внедрение таких систем. Мы надеемся, что этот опыт «Сбера» поможет в формировании правового регулирования в данной сфере. Следующим нашим важным шагом станет подача заявки на государственную регистрацию изобретения, созданного ИИ», – сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Сбер» активно участвует в реализации утверждённой Правительством России Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г. В фокусе внимания документа находятся вопросы интеллектуальной собственности в контексте ИИ, поскольку существующий правовой режим не обеспечивает правовую охрану результатов деятельности систем ИИ, полученных без творческого вклада человека.

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