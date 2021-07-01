Группа компаний ЦРТ представляет AI-решение для протоколирования корпоративных совещаний

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) представляет новый продукт на основе искусственного интеллекта для протоколирования совещаний и онлайн-встреч — Нестор.BRIEF. Он позволяет преобразовывать голос спикеров в текст и формировать единый цифровой архив итогов совещаний. Внедрение продукта ЦРТ поможет в оцифровке результатов совещаний и сократит время на подготовку протоколов — минимум в два раза. Он упрощает поиск и сохраняет данные с каждого совещания.

Решение будет востребовано в компаниях, где важна безопасность корпоративных коммуникаций и защита данных, а также цифровизация рабочих мест.

Уже реализована интеграция с видеонконференц-платформами TrueConf и VideoMost, в планах — интеграция с топ-5 глобальных ВКС.

«В современных бизнес-процессах зачастую более 50% рабочего времени отводится на совещания и встречи, при этом коммуникации остались важным не оцифрованным звеном. Длительная подготовка итогов совещаний — meetingnotes — снижает эффективность: требует рутинной ручной работы, вынуждает руководителей тратить время на напоминание поручений. При этом коллеги, которые пропустили встречу, полностью лишаются контекста. Все это оказывает негативное влияние на бизнес и деловую культуру. Новое решение ЦРТ позволяет решить эти вопросы и развивать концепцию единого цифрового рабочего места, где рабочий процесс легко автоматизируется и управляется из простых интерфейсов. Мы уже реализовали простую интеграцию с рядом известных конференц-систем. Кроме распознавания речи на русском языке, продукт ЦРТ поддерживает английский и испанский языки, в планах — арабский и другие. Языковая локализация позволит масштабировать продукт на глобальном рынке», - отметил Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

С ростом числа онлайн, оффлайн и гибридных (смешанных) встреч в организациях появился острый запрос на сохранение и накопление важной информации в едином и безопасном месте.

Продукт ЦРТ преобразует голос спикеров — участников совещания — в текст, формирует цифровой архив протоколов совещаний в виде интуитивно понятных объектов, где текст, видео и аудио совмещаются воедино. Каждый авторизованный сотрудник/участник совещания может понять кто, что и когда сказал, вне зависимости от того, как проводилось совещание: физически — в переговорной комнате, онлайн — через видеоконференцсвязь, или в смешанном формате.

Ключевые преимущества нового продукта:

усовершенствованная модель распознавания русского языка, в том числе — спонтанной, не вполне разборчивой речи.

возможность дообучения под уникальные/специализированные задачи: в продукт встроен модуль пополнения словаря на базе корпоративных материалов. Так компании могут добавить внутренние документы или отдельные слова: фамилии, сокращения, сленг, технические термины — все то, что не распространено в русском языке, но используется в конкретной организации

возможность активного управления совещанием во время встречи: можно проставлять теги, что позволит структурировать информацию по ходу записи и в дальнейшем быстро находить по ним нужную информацию

автоматическая работа с записями онлайн-встреч. Система сама «понимает» где брать запись, распознает ее, а сотрудник получает уже готовый результат, при этом — в кратчайшие сроки

бесшовная интеграция с популярными системами аудио и видеоконференцсвязи. Возможность записи и распознавания в текст физических совещаний и встреч посредством имеющейся системы и микрофонов

интеграция со сторонними решениями посредством API

веб-интерфейс и мобильное приложение

типовой процесс установки решения не превышает недели

В перспективе появится возможность ставить задачи прямо во время совещания и отслеживать их исполнение, а также — следить за совещанием даже с выключенным звуком: субтитры помогут оставаться в фокусе.

Решение ЦРТ позволяет обеспечить приватную систему протоколирования, поэтому его могут использовать в том числе организации, где есть критичные требования к безопасности коммуникаций и защиты данных. Это прежде всего крупные корпоративные компании, госкорпорации, федеральные министерства и службы, региональные администрации и министерства, городские администрации и региональные центры.