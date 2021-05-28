Virtuality Club и ТФН представят новую модель VR-шлема Pico Interactive

Российская технологическая компания и один из крупнейших поставщиков передовых 3D-технологий, оборудования виртуальной, дополненной и смешанной реальности Virtuality Club, совместно с дистрибьютором и интегратором ООО «ТФН» презентуют новую модель от ведущего мирового разработчика автономных VR-шлемов для потребителей и бизнеса Pico Interactive.

На конференции MIXR 2021, проведение которой назначено на 10 июня 2021 года, Virtuality Club представит рынку РФ и СНГ новую модель автономного шлема виртуальной реальности Pico Neo 3 Pro.

VR-шлемы Pico Interactive, ориентированные на корпоративный сегмент, обладают рядом преимуществ, по сравнению с аналогичными продуктами: беспроводная платформа, 4К разрешение, эргономика премиум класса, усиленный режим конфиденциальности. Гарнитуры работают на собственной платформе, независимо от компьютера, поддерживая аналогичное проводным VR-гарнитурам 6 DoF отслеживание в пространстве. При необходимости трансляции изображения с компьютера, шлем опционально поддерживает подключение к ПК посредством кабеля или по Wi-Fi.

Pico Neo 3 Pro оснащен более мощным и современным процессором Qualcomm Snapdragon XR2, благодаря чему удалось ускорить запуск приложений в автономном режиме и увеличить частоту смены кадров до 90 Гц (при кабельном соединении с ПК) – важный параметр, который влияет на плавность изображения и фактор комфортного пребывания в VR. Предшествующая модель Pico Neo 2 работала на Qualcomm Snapdragon 845 и поддерживала максимально 75 Гц.

Были переработаны защитная и отслеживающая системы. Настройка комнаты Guardian предлагает более гибкую и надежную систему с площадью отслеживания до 10x10м, а количество отслеживающих встроенных камер увеличилось с двух до четырех для более надежного и точного оптического трекинга движений, исключив применение в ручных манипуляторах технологию магнитного трекинга, используемого в предыдущей модели Neo 2.

В пользу удобства пользователя, съемный аккумулятор всё так же размещается на задней части крепления оголовья, что позволяет сбалансировать вес и увеличить время комфортного ношения шлема на голове.

Pico Interactive снова в партнёрстве с компанией Tobii (мировым лидером в области технологий отслеживания взгляда), разработали модель шлема Neo 3 Pro Eye для корпоративных клиентов, чтобы они смогли более глубоко понимать поведение пользователей при погружении в виртуальную среду – оценить эффективность проводимых тренингов, продуктивность и концентрацию, а также дать возможность использовать инновацию в сферах здравоохранения.

Гарнитуры Pico Neo 3 Pro впервые оборудованы интерфейсом DisplayPort для более скоростного подключения к ПК посредством разъема DisplayPort видеокарты с высокой пропускной способностью 4K@90Hz для потоковой передачи данных VR контента. Линейка Neo 3 Pro также поддерживает NVIDIA CloudXR, которая позволяет осуществлять потоковую передачу данных на гарнитуру через 5G или Wi-Fi 6-го поколения.

Pico Neo 3 Pro будут выпускаться в двух вариантах: стандартная версия и версия с функцией отслеживания глаз. Обе гарнитуры будут иметь встроенную память хранения данных 256Gb, но версия Neo 3 Pro Eye будет обладать 8Gb оперативной памяти, против 6Gb в стандартной версии. Новые модели Neo 3 Pro / Pro Eye станут доступны для предзаказа на рынке РФ и СНГ с 15 августа 2021 года на сайте https://picovr.vizzion.ru/pico-neo-3-pro и через почту info@tfnopt.ru.