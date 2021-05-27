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«Мегафон» увеличил выручку и чистую прибыль в I квартале 2021 года

Компания продолжает снижать долговую нагрузку и демонстрирует рост ключевых показателей

Ключевые результаты I квартала 2021 года:

Выручка выросла на 2,0% и составила 81,1 млрд руб.

Показатель OIBDA увеличился на 0,3% до 36,1 млрд руб., рентабельность OIBDA сократилась на 0,8 п.п. до 44,5%.

CAPEX снизился на 38,3% до 7,1 млрд руб.

Чистая прибыль выросла на 46,1% до 7,6 млрд руб.

Чистый долг сократился за квартал на 3,3 млрд руб. до 306,3 млрд руб.

В I квартале сервисная выручка увеличилась на 0,9% до 74,1 млрд руб. благодаря росту выручки от передачи данных и цифровых услуг, в том числе решений для организации удаленной работы сотрудников и удаленного управления объектами, аналитических сервисов с использованием больших данных, а также контент-услуг, в том числе группы START.

Негативное влияние на сервисную выручку продолжает оказывать сокращение доходов от международного роуминга, отток трудовых мигрантов в связи с ограничениями на передвижения между странами в период продолжающейся пандемии, а также снижение активности абонентов и оптимизация ими трат на услуги.

В I квартале 2021 года наблюдается постепенное восстановление покупательской активности и ситуации в розничной сети. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров выросла на 14,4% до 7,0 млрд руб., в частности, за счет активных продаж смартфонов высокой ценовой категории и роста спроса на услуги в салонах.

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Финансовые результаты за I квартал 2021 года

База абонентов Мегафона в России сохранилась на уровне I квартала прошлого года и составила 70,5 млн с применением новой методики учета.

Во втором полугодии 2020 года после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. Новая система позволит компании более эффективно использовать номерную емкость.

В I квартале OIBDA выросла на 0,3% до 36,1 млрд руб. Рентабельность OIBDA снизилась на 0,8 п.п. до 44,5% преимущественно в связи с ростом низкомаржинальных продаж оборудования и увеличением затрат на рекламу после продолжительного периода экономии в ожидании восстановления активности потребителей.

Компания продолжает эффективно управлять затратами и снижать долговую нагрузку. Чистая прибыль выросла на 46,1% до 7,6 млрд руб. в значительной мере в результате сокращения затрат на финансирование со снижением долговой нагрузки и оптимизацией кредитного портфеля, а также в результате успешного управления валютными позициями.

Общее количество базовых станций по итогам I квартала составило более 196,5 тыс., при этом в современном сегменте 4G/LTE продемонстрирован рост год-к-году на 19,6%. В стандарте LTE и LTE Advanced за квартал было введено в эксплуатацию более 3,6 тыс. базовых станций. CAPEX в I квартале составил 7,1 млрд руб., на 38,3% ниже, чем в I квартале 2020 года.

Эльяс Касми

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