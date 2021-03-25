Спецпроекты

Социальных предпринимателей научат привлекать инвестиции

Бизнес Инвестиции и M&A

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщил о запуске фондом «Навстречу переменам» акселерационной программы: она направлена на обучение социальных предпринимателей импакт-инвестированию. Проект «Навстречу импакт-инвестициям» поможет социальным предпринимателям улучшить финансовую модель, масштабировать свой бизнес и найти инвесторов. Заявку на участие можно подать до 8 апреля 2021 г. на сайте программы. Резидентами импакт-акселератора в этом году станут 18-25 человек.

Импакт-инвестиции – это инновационный финансовый инструмент, помогающий социальным предпринимателям обеспечить устойчивое развитие и масштабирование проектов, а инвесторам – вкладывать средства в бизнес с социальной миссией. Основная задача программы – найти и поддержать устойчивые импакт-проекты, развить управленческие компетенции их лидеров и привлечь долгосрочные финансовые инвестиции.

Для развития этого направления фонд «Навстречу переменам» и Impact Hub Moscow открывают набор участников акселерационной программы «Навстречу импакт-инвестициям». Соорганизаторами проекта стали Любовь Шерышева, финансист и автор идеи проекта, и Илья Зибарев, импакт-инвестор, банкир и меценат. Акселератор ориентирован на лидеров импакт-бизнеса, решающих значимые социальные и экологические проблемы. Отбор продлится до 8 апреля, а финальный список участников станет известен 28 апреля.

Проект «Навстречу импакт-инвестициям» рассчитан на шесть месяцев. Он предназначен для лидеров работающего импакт-бизнеса, который уже решает ту или иную социальную проблему и имеет бизнес-модель. Участников ждет образовательная программа, менторское сопровождение, работа над бизнес-планом и подготовка к сотрудничеству с инвестором. Финальным этапом программы станет презентация проектов инвесторам. Авторы импакт-проектов, прошедшие отбор, участвуют в проекте бесплатно. Ожидаемое число резидентов импакт-акселератора – 18-25 человек.

Принять участие в отборе могут создатели импакт-бизнеса, работающего в таких областях, как улучшение качества жизни, доступные финансы, туризм, образование, агробизнес, зеленые технологии, медицина, экология, и других социально значимых сферах.

Согласно предварительным оценкам Global Impact Investing Network, в 2020 г. емкость мирового рынка импакт-инвестиций составила около $1 трлн. В России эта модель финансирования находится на начальном этапе развития. В поддержку направления в 2020 г. фонд «Навстречу переменам» совместно с Impact Hub Moscow запустил пилотную программу «Навстречу импакт-инвестициям». Она показала высокие результаты: из восьми выпускников акселератора четверо сейчас находятся в стадии привлечения инвестиций.

Татьяна Бурмистрова, учредитель фонда «Навстречу переменам», сказала: «В условиях финансовых сложностей, с которыми столкнулись социальные предприниматели из-за пандемии, особенно актуальной стала тема привлечения финансирования, что усилило значимость импакт-инвестирования. Мы первыми в России стали активно развивать это востребованное и доказавшее эффективность на Западе направление. Начали с приглашения зарубежных экспертов в этой области, а потом быстро перешли к развитию образовательной программы и проведению первого в России импакт-шоу. Прошлогодний импакт-акселератор дал хорошие результаты – в этом году мы планируем увеличить число его резидентов. Для участников это возможность отточить свои бизнес-навыки, а для бизнесменов – по-новому посмотреть на социальные проекты. Ведь поддерживая выпускников акселератора, они могут не просто косвенно способствовать решению проблем в обществе, но использовать весь свой предпринимательский опыт».

Любовь Шерышева, автор идеи программы «Навстречу импакт-инвестициям», отметила: «Цель программы “Навстречу импакт-инвестициям” – научить социальных предпринимателей осознавать бизнес-составляющую своих проектов и одновременно – помочь инвесторам увидеть в социальных предпринимателях именно предпринимателей, которые не только решают социально значимую проблему, но и обеспечивают инвестору возможность получать доход».

В 2021 г. программа «Навстречу импакт-инвестициям» реализуется при поддержке стратегического партнера – инвестиционной компании Kontinuum Group. Также в число ее партнеров вошла ассоциация импакт-экспортеров.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 г. За время работы участниками программ организации стали около 300 проектов, а ее подопечные изменили к лучшему жизнь около 400 тыс. детей и подростков.

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