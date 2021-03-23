Москвичи сэкономили со Сбербанком почти 2 тонны пластика на выпуске цифровых карт

В 2020 г. жители Москвы открыли в Сбербанке более 362 тыс. цифровых карт. Тем самым они позволили сэкономить более 1,8 тонны пластика. Это почти вдвое больше, чем в 2019 г.

Всего в столице владельцами цифровых карт Сбербанка на сегодняшний день являются 552 тыс. человек. Наиболее активные пользователи — москвичи в возрасте 35-50 лет, открывшие в прошлом году 112 тыс. карт (31% от общего количества новых цифровых карт).

Цифровые карты Сбербанка могут быть как кредитными, так и дебетовыми. Для расчетов в торговых точках карту необходимо загрузить в мобильный кошелек — SberPay, Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Жители Москвы все более ответственно относятся к вопросам экологии и сохранения окружающей среды. И мы предлагаем своим клиентам возможность отказаться от использования пластика для совершения банковских операций. Цифровая карта абсолютно безвредна для природы. При этом по ней доступны все основные операции — платежи и переводы, онлайн- и офлайн-покупки и другие. Главное отличие такой карты – необходимость иметь при себе смартфон или любой гаджет с поддержкой NFC, чтобы оплачивать товары в магазинах».

Цифровую карту можно оформить в «Сбербанк онлайн» за несколько минут. Активация происходит практически мгновенно, и сразу после этого карту можно использовать. Выпуск и обслуживание осуществляются бесплатно. Срок действия карты — три года.

Кроме такой карты, у каждого пользователя мобильного приложения «Сбербанк онлайн» есть возможность моментально выпустить обычную банковскую карту, но также в цифровом формате — без пластикового носителя, заказать который в случае необходимости можно и позже в несколько кликов. В процессе оформления карты клиенту нужно только выбрать «Давайте без пластика».

На первом этапе опция доступна при оформлении «Сберкарты» и «Сберкарты тревел». В дальнейшем такой формат станет доступен и для других карт «Сбера».